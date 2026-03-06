Ni 20 ni 40 minutos: el tiempo que debes poner la lavadora según los expertos para que sea efectivo

Siempre queremos hacer todo rápido, que los resultados lleguen cuanto antes y poder pasar a otra tarea. Lavar la ropa no es la excepción. La mayoría de las personas utilizan el famoso ciclo corto de la lavadora que te permite tener la ropa, en teoría, limpia en poquísimo tiempo, ni 40 minutos. Los expertos recomiendan todo lo contrario.

Especialistas en el cuidado de tejidos no recomiendan usar con asiduidad estos ciclos; aunque aparentemente la ropa salga de la lavadora impoluta, puede seguir estando sucia. El poco tiempo que nuestra ropa permanece en la lavadora durante este tipo de programas no permite que el sudor incrustado en las fibras o la suciedad desaparezcan por completo, dando esta falsa sensación de limpieza.

Este efecto se acentúa si recurrimos con frecuencia al ciclo corto, haciendo que las prendas o incluso toallas o sábanas mantengan olores desagradables o pierdan suavidad. Las lavadoras modernas son las culpables de este fenómeno. Diseñadas para consumir la menor cantidad de energía y agua posible, las fases de centrifugación y enjuague se han acortado en los últimos modelos. Así, las prendas no pasan el suficiente tiempo en contacto con el detergente, así como la cantidad de agua empleada para enjuagar es muy insuficiente. En telas más gruesas como la vaquera, el problema es aún más grave.

Alrededor de los 60 minutos es la recomendación de los expertos sobre el tiempo que debe pasar nuestra ropa dentro de la lavadora. En otras palabras, el ciclo normal. Ciclo perfecto para la ropa del día a día y que es el que deberíamos usar el 99% de los consumidores. Si aun así necesitamos lavar alguna prenda muy sucia, existen ciclos extensivos que eliminan las manchas más profundas. Un mal mantenimiento del electrodoméstico también puede influir en el lavado.

Evitar los ciclos cortos, intensificar el lavado en prendas muy sucias y alargar la vida de tu lavadora son los mejores consejos para que la ropa quede limpia y no solo lo parezca.