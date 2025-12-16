Nunca pongas dos lavadoras seguidas: lo piden los expertos y es por ésto

Será mejor que no pongas dos lavadoras seguidas, lo piden los expertos y tiene todo el sentido del mundo. Ha llegado la época del año de la vuelta de la rutina, de los viajes y de los detalles que siempre pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunos detalles que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Es momento de saber cómo poner las lavadoras de forma correcta, por lo que, quizás habrá llegado ese momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones y un ahorro importante que, en definitiva, es lo que necesitamos para conseguir un extra de buenas sensaciones. Esas lavadoras que acaban siendo imprescindibles, pueden llegar a nuestra casa de una forma diferente, quizás no seguidas, ya que corremos un riesgo invisible que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles y consejos que nos ayudan a conseguir estar en perfectas condiciones, con la ayuda de unos expertos que saben muy bien qué podemos conseguir.

Lo piden los expertos por una importante razón

Las tareas de casa son cada vez más y más importantes, en especial, cuando descubrimos una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos ha acompañado en unos días en los que realmente todo puede ser posible. Deberemos tener en consideración algunos detalles.

Las lavadoras las contamos por días o semanas, dependiendo de las personas que viven en una casa, son casi diarias. Los niños pequeños se llevan gran parte de estas lavadoras, son los detalles que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones.

Esa limpieza especial, lo que queremos conseguir y que será clave en una casa en la que la ropa limpia es uno de los elementos básicos. Esa ropa de cama o pijamas que necesitamos limpiar casi a diario deberá ser el que nos empuje a realizar esas lavadoras de forma constante.

Es importante estar pendientes de lo que dicen los expertos con algunos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días. Un plus de buenas sensaciones que tiene algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Esas lavadoras que ponemos juntos pueden acabar siendo parte del pasado.

No pongas 2 lavadoras seguidas

Será mejor que dejemos la idea de poner dos lavadoras seguidas, hay un motivo de peso para eliminar esta costumbre que viene forzada por lo que necesitamos en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Los expertos de Siemens nos explican desde su blog una serie de novedades que debemos empezar a tener en consideración:

Siempre que puedas, aprovecha la carga máxima de tu lavadora. Nunca la sobrepases para evitar averías. Si no puedes esperar a tener una carga completa, utiliza el programa específico de media carga.

La ropa de uso diario, la que no presenta un alto grado de suciedad, se puede limpiar perfectamente sin prelavado. Lo mejor para no equivocarte en este aspecto es elegir siempre el programa más adecuado para la colada que tienes previsto hacer.

Si no tienes una lavadora con dosificación automática, recuerda que la cantidad de detergente que utilizas también puede ser una llave de ahorro. Para la ropa con un grado de suciedad bajo o normal puedes reducir tanto la temperatura de lavado como la cantidad de detergente recomendada.

Además, nos dan algunos consejos que podemos aplicar en nuestra casa para evitar los principales problemas a los ue se enfrentan estos expertos:

¿Quieres evitar la formación de malos olores en el interior? Instala tu lavadora en un lugar con buena ventilación y deja la puerta y el cajetín del detergente abiertos durante media hora cuando termine una colada. Además, puedes utilizar el programa de específico de limpieza del tambor, o un programa de algodón a 90ºC si no lo tienes. Sin olvidar que este limpiador específico es muy eficaz en cualquiera de los dos casos.

Al finalizar una colada, otro buen consejo es limpiar con un paño seco los restos de humedad que quedan en la goma de la lavadora, una pieza muy delicada a la que no siempre se le presta la debida atención. Y retira siempre los restos de detergente que puedan quedar.

¡No olvides el exterior de la lavadora! Es tan importante como el interior. Para limpiarla por fuera, cuadro de mandos incluido, te aconsejamos que nunca utilices productos abrasivos. Tan solo necesitas un trapo suave y húmedo. Si tienes una lavadora de acero inoxidable, este producto te ayudará a que el brillo se mantenga mucho más tiempo.

Descalcificación: si dosificas correctamente el detergente y la dureza del agua de tu zona no es muy elevada, lo más probable es que no tengas problemas con la cal. Pero esta sustancia es uno de los mayores enemigos de una lavadora. Por lo tanto, si crees que necesitas descalcificarla utiliza estos productos de la tienda online Siemens. Para que todo marche perfecto no olvides seguir las instrucciones al pie de la letra.