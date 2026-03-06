Ésta es la línea de Metro de Madrid que permanecerá cerrada hasta el domingo

El servicio de trenes en el Metro de Madrid se interrumpirá este fin de semana. El sector entre las estaciones de Sol y Moncloa se interrumpirá desde hoy viernes día 6 hasta el domingo 8, el fin de semana entero. El motivo de la parada en la circulación de los trenes se debe a la realización de obras de mantenimiento en las infraestructuras de estas estaciones del metro.

Se trata de un nuevo episodio en la serie de reformas que lleva implementando Metro desde hace un tiempo, como la mejora en los servicios de la línea 6 durante todo el 2025. Según ha informado la propia empresa desde su web, serán las estaciones entre Moncloa y Sol las que sufran este corte de servicios. En las estaciones de Plaza de España y Ventura Rodríguez, en concreto en el túnel que conecta estas dos estaciones, las que sean objeto de estas obras. La reforma de estas estaciones requiere un intervalo de tiempo mínimo continuado, que es lo que ha obligado al metro a cerrar las estaciones durante todo el fin de semana. Aun así, desde el metro de Madrid han ofrecido varias opciones para los usuarios de transporte público habituales de estos servicios.

ALTERNATIVAS

Se podrá utilizar un servicio especial de autobuses gratuito entre Moncloa y Callao que tendrá el mismo itinerario y ruta que el tramo de metro paralizado por las obras. El sector clausurado durante el finde cuenta con correspondencias con otras líneas en todas sus estaciones —salvo en Ventura Rodríguez—, por lo que esta conexión con otras líneas favorece llegar a los destinos.

Además, la línea 133 de servicio de autobuses de la EMT, la cual mantiene una ruta parecida a la del tramo en obras, estará también disponible en su horario habitual. Para los despistados, Metro reforzará el personal en todas las estaciones afectadas para informar a los viajeros sobre la interrupción del servicio. La interrupción, en marcha desde las 6 de la mañana de hoy, acabará el próximo lunes con la vuelta a la jornada laboral.