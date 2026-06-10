Portadas de las revistas: del viaje de León XIV a España a la foto más romántica de Roca Rey y Tana Rivera

Este miércoles 10 de junio, las portadas de las revistas han puesto en valor la visita del Papa León XIV a España. Las cabeceras no han dudado en llevar a los quioscos el paso del Santo Padre en nuestras fronteras, así como recoger todos los actos que ha protagonizado en Madrid en los últimos días —acompañado también por la Familia Real—.

Las portadas de las revistas

Además de hacer un número especial cargado de curiosidades sobre Robert Francis Prevost —que una de sus primeras confesiones fue que era un aficionado al club de Florentino Pérez—, ¡Hola! también ha querido que el Pontífice sea el gran protagonista de su página principal. Además, el medio citado también ha puesto en valor el papel de los Reyes y sus hijas durante esta visita, así como el discurso de Antonio Banderas en el acto celebrado en el Movistar Arena.

Al igual que la revista de la familia Junco, Semana también ha recogido la visita de León XIV. En su portada, una imagen XXL del Santo Padre, del que no han dudado en deshacerse en halagos: «La cercanía de León XIV y la entrega absoluta de los ciudadanos dejan imágenes para el recuerdo. España se echa a la calle para recibir al Pontífice en una acogida multitudinaria sin precedentes». Además, el medio citado también ha escogido una imagen de la recepción de los Reyes al Papa.

León XIV también es el protagonista de la portada de la revista Lecturas. Su primera página, a diferencia de la de su competencia, adelanta la visita del Pontífice a Barcelona, donde el pasado 9 de junio tuvo lugar el primer acto del Papa en la ciudad condal.

Finalmente, Diez Minutos ha apostado por una portada que nada tiene que ver con la de su competencia. Aunque sí publica una imagen de León XIV en su encuentro con los más desfavorecidos, ha recogido lo último de la prensa del corazón, como un romántico paseo de Roca Rey y Tana Rivera en el que derrochan complicidad. Y no solo eso. El medio citado también ha destacado el bautizo de Mariana, la hija de María Pombo y Pablo Castellano, que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid.

Lo que queda claro tras echar un vistazo a los quioscos de esta semana es que la visita de León XIV ha logrado algo poco habitual: convertirse en protagonista absoluto de la actualidad social. Desde los encuentros institucionales con los Reyes hasta los multitudinarios actos celebrados en Madrid y Barcelona, el paso del Pontífice por España ha eclipsado durante unos días las habituales historias de la prensa del corazón. Una muestra más del impacto que ha generado una visita que ya forma parte de la historia reciente del país.