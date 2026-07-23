‘Horizonte’ cierra su temporada más exitosa y como una de las apuestas más sólidas de Cuatro

Este jueves 23 de junio ha terminado la temporada más exitosa de la historia de Horizonte. El programa presentado principalmente por Iker Jiménez y Carmen Porter ha triunfado tanto en su edición diaria de lunes a miércoles en el access, como los jueves en prime-time. El espacio de análisis de la actualidad, no sólo bate récords de audiencia, sino que es uno de los responsables de que Cuatro, ahora mismo, sea la cadena con más adeptos de Mediaset España, que incluso ha llegado a ganar a su hermana mayor, Telecinco.

Este jueves 23 de junio se ha despedido de Cuatro la última temporada de Horizonte. Recordemos que Iker y Carmen despidieron, el pasado 1 de julio, el mejor curso histórico de Horizonte. La edición del access prime time es el programa más visto de la cadena (7,8% y 953.000), mientras que su versión en prime time (9,6% y 671.000), además de situarse como el programa con mejor cuota de pantalla de Cuatro, ha registrado su mejor temporada histórica en share y la segunda más vista desde su estreno en 2020.

Iker y Carmen fueron sustituidos por Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero en lo que al principio iban a ser sólo unos días, pero ante el buen resultado del programa, Mediaset alargó sus emisiones hasta el 23 de julio.

‘Horizonte’ en ‘access prime time’

Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, Horizonte ha obtenido una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Supera en su franja a su rival (6,5%) y en TC (8,8% vs. 6%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados regionales, supera la media obtenida a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) ‘Resto’ (9,6%).

La evolución al alza en sus audiencias ha culminado con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio ha sido la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).

‘Horizonte’ en ‘prime time’

Las entregas de Horizonte en prime time han firmado una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supone el mejor share de su historia y el segundo dato más alto en espectadores desde su estreno en 2020. Se convierte, además, en el programa con mejor share de Cuatro.

Todas las entregas de Horizonte en prime time han superado a su directo competidor, al que duplica en su horario de emisión (4,6%) con la mayor ventaja de su historia (+5 puntos). También le duplica en TC (11,8% vs. 4,6%), con una distancia de 7,2 puntos. Destaca entre los públicos de 55 a 64 años (12%), target en el que se sitúa como la opción más vista entre todas las cadenas, y entre 45 y 54 años (11,3%). Por mercados regionales, es líder absoluto en Baleares (14,8%) y Asturias (13,1%) y también supera su media de share en Castilla la Mancha (15,9%), Aragón y Andalucía (ambas con un 11,1%), Murcia (11%), Canarias (10,9%), Madrid (10,3%) y en el denominado ‘Resto’ (10,4%).