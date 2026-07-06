La razón por la que no están Iker Jiménez y Carmen Porter presentando ‘Horizonte’

Horizonte afronta un cambio en su plató. Iker Jiménez y Carmen Porter, la pareja al frente de uno de los grandes fenómenos televisivos de la temporada, no estarán presentando el programa de Cuatro durante los próximos días. Después de haber firmado el mejor curso de la historia del formato, serán Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón quienes tomen los mandos hasta que el espacio se tome un descanso durante el verano. El matrimonio se despidió de los espectadores para iniciar su descanso hasta el arranque de la próxima temporada, no sin antes poner el broche de oro a un curso histórico.

El relevo es para dos conocidos por los espectadores de Cuatro: Pérez Caballero y Talegón ya asumieron esta responsabilidad durante la Semana Santa, cuando la pareja titular también se ausentó, y ahora repiten experiencia. Ambos son piezas clave del equipo del programa, por lo que la audiencia apenas notará el cambio en el tono ni en la línea editorial del espacio. Tras esta semana de emisiones puntuales, está previsto que el programa se marche de vacaciones, puesto que todo el equipo —técnicos, redactores, productores…— también se ha ganado unas semanas de descanso.

La imparable evolución de ‘Horizonte’

El adiós temporal llega en el mejor momento posible. Desde que Horizonte aterrizó en la franja del access prime time el pasado 26 de enero, su crecimiento ha sido espectacular. Esta edición ha promediado un 7,8 % de cuota y 953.000 espectadores, lo que la convierte en el programa más visto de toda la temporada en Cuatro.

Su evolución al alza culminó con un récord mensual de cuota en junio, con un 9,2 %, y con la entrega del pasado 22 de junio como la más vista del curso, al reunir a 1.338.000 espectadores y un 11,6 % de share. En determinados mercados regionales, como Asturias o Castilla-La Mancha, los datos se disparan por encima del 11 %.

Las emisiones de los jueves en prime time (a partir de las 23 h) no se han quedado atrás: han firmado una media del 9,6 % de cuota y 671.000 espectadores, la mejor temporada de su historia en share y la segunda más vista desde su estreno en 2020. De hecho, se ha coronado como el programa con mejor cuota de toda la cadena.

Gana a ‘La Revuelta’ y supera a su cadena hermana

Uno de los grandes méritos del formato es haber conseguido vencer a dos rivales de gran altura. En los últimos meses, Horizonte ha logrado batir en varias ocasiones a La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1, un duelo que ya avisa de que la próxima temporada luchará contra la pública por ser la alternativa a El Hormiguero, que sigue liderando sin rival.

Pero el dato más llamativo lo consigue en su propia casa: Horizonte gana también a Telecinco, su cadena hermana dentro de Mediaset, superando en su franja a First Dates, el espacio de citas al que precisamente ha sustituido en la parrilla de Cuatro.

Con estos números sobre la mesa, Pérez Caballero y Talegón asumen un reto de altura: mantener una audiencia fiel de un formato que se ha ido creciendo con el paso de las semanas y ha sabido aprovechar la actualidad.