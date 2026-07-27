Desarticulan una banda que robaba droga a otros narcos tras provocar accidentes en la A-92 y la A-44

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una de las organizaciones criminales más activas y peligrosas dedicadas a los conocidos como «vuelcos» de droga en la provincia de Granada. La operación, denominada ‘Nazarí 11 Zegri’, se ha saldado con 11 personas detenidas y 35 registros practicados en las provincias de Granada y Sevilla.

La organización, asentada principalmente en el barrio granadino de Almanjáyar, se dedicaba a asaltar a otras organizaciones criminales para hacerse con importantes partidas de droga. Para ello, sus integrantes recurrían a métodos especialmente violentos y sofisticados que incluían vehículos robados, matrículas falsas, armas de fuego y uniformes policiales.

Según la investigación, los delincuentes provocaban colisiones con los vehículos utilizados por sus objetivos para obligarlos a detenerse. Una vez conseguido, los asaltantes, ocultos con pasamontañas y haciéndose pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, intimidaban y agredían a los ocupantes para hacerse con la droga que transportaban e incluso con sus propios vehículos.

La organización contaba además con una importante infraestructura logística que se extendía hasta la provincia de Sevilla. Desde allí recibía vehículos robados y matrículas falsas que posteriormente eran utilizados en los asaltos. El grupo también disponía de inhibidores de frecuencia, cámaras de vigilancia y dispositivos GPS que instalaban en los vehículos de sus víctimas para controlar sus movimientos antes de ejecutar los robos.

Persecuciones y tiroteos en carreteras de Granada

La peligrosidad de la banda quedó especialmente patente por la forma en la que ejecutaba sus asaltos. Los investigadores han constatado que los miembros de la organización no dudaban en provocar persecuciones y colisiones en carreteras de gran capacidad y con elevada intensidad de tráfico, entre ellas la A-44 y la A-92, llegando a actuar en horarios de máxima circulación.

Durante estos episodios exhibían e incluso utilizaban armas de fuego, poniendo en riesgo no solo a sus objetivos, sino también a los conductores y ciudadanos que circulaban por estas vías.

Los investigados llegaron incluso a embestir vehículos policiales para intentar escapar de los dispositivos de vigilancia. Uno de los episodios más graves se produjo durante un registro realizado el pasado mes de abril. Cuando los agentes accedieron a uno de los domicilios, uno de los detenidos abrió fuego contra ellos, produciéndose un intercambio de disparos. Finalmente, no hubo agentes heridos en aquella intervención.

Cinco registros en Sevilla

La operación ha permitido detener a 11 personas después de realizar 35 entradas y registros. La mayor parte de las actuaciones se desarrollaron en Granada: 22 en Almanjáyar, una en el sur de la capital, otra en Albolote, dos en Armilla, tres en Alhendín y una en Las Gabias.

Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo cinco registros en la provincia de Sevilla, concretamente en Utrera, Alcalá de Guadaíra y Carmona. La presencia de estos puntos de registro se corresponde con la infraestructura logística que la organización mantenía en territorio sevillano para el suministro de vehículos robados y matrículas falsas.

El operativo se ha saldado con la intervención de más de 200.000 euros en efectivo y 14 vehículos cuyo valor supera los 600.000 euros. Además, los agentes localizaron seis armas de fuego, cinco armas simuladas y abundante munición de distintos calibres, incluida cartuchería utilizada en armamento de guerra.

Entre el material intervenido también figuran chalecos antibalas, uniformes y chalecos oficiales de diferentes unidades policiales, placas de identificación, rotativos luminosos, lazos para inmovilización, machetes, inhibidores de señal y balizas GPS.

Casi 4.000 plantas de marihuana

Los registros permitieron además localizar y desmantelar nueve plantaciones de marihuana que reunían aproximadamente 4.000 plantas. Los agentes intervinieron también 30 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución y varios kilos de hachís ya envasado.

A los detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tentativa de homicidio, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robos con violencia e intimidación, robo de vehículos, atentado contra agentes de la autoridad, conducción temeraria, lesiones, amenazas de muerte y delitos contra la salud pública. La investigación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones relacionadas con la organización.