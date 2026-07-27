Desalojan a 150 vecinos de un bloque de Linares (Jaén) por un incendio en una vivienda de la novena planta

Un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la novena planta de un bloque de pisos de Linares (Jaén) ha obligado a desalojar de forma preventiva a alrededor de 150 vecinos durante la madrugada de este lunes. El suceso se ha saldado sin heridos de consideración y los residentes pudieron regresar a sus domicilios una vez que los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas.

El incidente se produjo en la calle Blasco Ibáñez, ubicada en la barriada de Arrayanes, donde el servicio de emergencias recibió varias llamadas alertando del fuego. Los primeros avisos llegaron al teléfono 112 de Andalucía a partir de las 1:10 horas, momento en el que se puso en marcha el dispositivo para atender la emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Linares, además de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. También fueron movilizados los servicios sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) ante la posibilidad de que alguno de los residentes pudiera necesitar atención médica como consecuencia del incendio o del humo.

La intervención llevó a adoptar como medida preventiva el desalojo del bloque de viviendas. En total, alrededor de 150 personas tuvieron que abandonar temporalmente sus casas mientras los equipos de emergencia trabajaban en el inmueble para garantizar la seguridad de los vecinos y sofocar completamente el fuego.

El incendio se había originado concretamente en la cocina de una de las viviendas situadas en la novena planta. Los bomberos actuaron para extinguir las llamas y evitar que el fuego pudiera propagarse a otras zonas del inmueble. Una vez finalizadas las labores de extinción y comprobado que no existía riesgo para los residentes, los vecinos pudieron regresar progresivamente a sus viviendas.

Los propietarios del domicilio afectado tuvieron que trasladarse a un centro hospitalario, aunque lo hicieron por sus propios medios. Finalmente, no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, al no registrarse heridos de consideración.

El suceso ha quedado así en un desalojo preventivo motivado por un incendio en una vivienda de altura, sin que se hayan comunicado daños personales graves. La rápida actuación de los equipos de emergencia permitió extinguir el fuego y restablecer posteriormente la normalidad en el bloque afectado.