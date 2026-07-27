Los expertos en salud coinciden: éstas son las 12 frutas y verduras que tienen mayor concentración de pesticidas

Espinacas, fresas, uvas, melocotones y manzanas. Todos estos alimentos figuran en la denominada «Dirty Dozen», una clasificación anual elaborada por la organización estadounidense Environmental Working Group (EWG). Para confeccionar este listado, sus investigadores analizaron más de 53.000 muestras de frutas y verduras procedentes de distintos puntos de Estados Unidos y las clasificaron según la cantidad de residuos de pesticidas detectados.

En la edición de 2026, además de medir la presencia de pesticidas en cada alimento, también analiza la toxicidad de las sustancias encontradas. Estos datos corresponden a Estados Unidos, donde todavía se autorizan algunos pesticidas que han sido prohibidos en la Unión Europea por sus posibles riesgos para la salud o el medio ambiente.

Las frutas y pesticidas con mayor concentración de pesticidas

La presencia de residuos no implica necesariamente que un alimento sea peligroso. Las técnicas de análisis actuales permiten detectar cantidades extremadamente pequeñas de determinadas sustancias. Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) llevan a cabo controles periódicos sobre los alimentos. En este contexto, los resultados muestran que la mayoría de las muestras analizadas se sitúan por debajo de los límites legales establecidos, por lo que su consumo habitual no representa un riesgo para la salud.

Según la edición de 2026 de la «Guía del comprador sobre pesticidas en productos agrícolas», elaborada a partir de pruebas realizadas por organismos públicos, las verdurasde hoja verde, especialmente las espinacas, junto con frutas muy populares como las fresas y las uvas, fueron los alimentos que registraron una mayor presencia de residuos de pesticidas. La lista conocida como la «Docena Sucia» («Dirty Dozen»), publicada por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés), también incluye nectarinas, melocotones, cerezas, manzanas, moras, peras, patatas y arándanos.

Por primera vez, el informe señala que más del 60 % de las muestras analizadas presentaban restos de pesticidas clasificados como PFAS, un grupo de compuestos conocidos popularmente como «sustancias químicas eternas». De hecho, los tres pesticidas detectados con mayor frecuencia pertenecían a esta familia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, las cuales son extremadamente resistentes a la degradación y pueden permanecer en el suelo, el agua y el medio ambiente durante décadas e incluso siglos antes de descomponerse por completo.

«El pesticida PFAS actúa como ingrediente activo en estos productos porque resulta eficaz para eliminar organismos; y esa es, precisamente, la razón por la cual suscita tanta preocupación para la salud pública y para el medio ambiente en general», explicó a CNN en una entrevista reciente Bernadette Del Chiaro, vicepresidenta sénior de operaciones en California del EWG.

Ranking

Según el informe del EWG, las fresas ocupan el primer puesto de la «Docena Sucia». El análisis indica que son una de las frutas con mayor probabilidad de contener residuos de pesticidas, incluso después de lavarlas. En segundo lugar aparecen las espinacas. Aunque destacan por su valor nutricional, el estudio señala que una parte importante de las muestras analizadas contenía restos de permetrina, un insecticida cuyo uso está prohibido en la Unión Europea.

El tercer puesto corresponde a la col rizada o kale, junto con la berza y las hojas de mostaza. En el caso del kale, el informe detectó con frecuencia residuos de DCPA, un pesticida prohibido en la UE desde hace años. Las uvas ocupan la cuarta posición, seguidas por los melocotones, cuyos análisis mostraron una elevada presencia de pesticidas. En algunas muestras se llegaron a identificar numerosos compuestos diferentes.

Las peras figuran en sexto lugar, después de que el informe detectara un aumento de la presencia de residuos en los últimos años. Las nectarinas se sitúan en la séptima posición, mientras que las manzanas ocupan la octava. En estas últimas se detectó una media de más de cuatro residuos de pesticidas por muestra, entre ellos la difenilamina, que se utiliza para proteger la fruta durante el almacenamiento.

Cierran la clasificación los pimientos y las cerezas, en noveno y décimo lugar, seguidos por los arándanos y, finalmente, las judías verdes, que completan la lista de los doce productos con mayor presencia de residuos de pesticidas según el informe.

Recomendaciones

Cabe recordar que la mayoría de los residuos de pesticidas se concentran en la superficie de frutas y verduras. Además, estas sustancias están diseñadas para resistir la lluvia y permanecer adheridos a la piel de los alimentos, por lo que no siempre se eliminan con facilidad.

Cuando es posible, pelar la fruta o la verdura reduce de forma considerable la presencia de estos pesticidas, aunque esta opción no siempre es viable. En los alimentos que se consumen con piel, la medida más eficaz es lavarlos bajo un chorro de agua corriente mientras se frotan suavemente con las manos o con un cepillo. Este método resulta más efectivo que dejarlos en remojo, ya que el agua en movimiento ayuda a desprender los residuos adheridos a la superficie.