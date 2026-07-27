María Casado se despide entre lágrimas de ‘Informativos Telecinco’: las razones de su adiós

María Casado ha vivido este domingo su última noche al frente de Informativos Telecinco. La presentadora, que había anunciado su marcha hace apenas una semana, condujo el informativo con total normalidad hasta el final, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirse de la audiencia justo antes de su ‘adiós’. Esta despedida ha llegado en un fin de semana plagado de malas noticias, puesto que la actualidad en España ha estado —y sigue estando— marcada por los incendios que asolan todo el país, siendo los de la Comunidad de Madrid, Toledo y Ávila los que se han llevado la mayor atención en el informativo.

Visiblemente emocionada, la periodista pronunció unas breves palabras cargadas de sentimiento: «Bueno, ¿yo qué les digo hoy? Nada, voy a ser muy breve. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias por todo», dijo, para después añadir: «Y lo más importante, les dejo en muy buenas manos». María Casado lanzó después un beso a la cámara sin poder contener las lágrimas, poniendo así punto final a esta etapa en Mediaset.

Una decisión marcada por la conciliación entre Málaga y Madrid

Fue la propia Casado quien anunció hace unos días en redes sociales su decisión de dejar de presentar los informativos de fin de semana. En su comunicado explicó que «hace dos años que empecé una aventura maravillosa en Informativos Telecinco. Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como familia», aunque reconoció que «por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro». La periodista, además, dejó la puerta abierta a un regreso: «Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible. Mediaset me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo».

El propio grupo audiovisual quiso responder públicamente al mensaje de despedida de su presentadora: «Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo abiertas», señalaron desde la cadena.

¿Nuevo proyecto en Canal Sur para no salir de Andalucía?

Aunque María Casado no ha confirmado nuevos proyectos profesionales, el Diario de Sevilla ha apuntado que la periodista podría estar preparando algo para Canal Sur, cadena andaluza en la que ya tendrían en marcha ideas que encajarían con su perfil. No sería la primera vez que Casado construye su carrera lejos de Madrid: la barcelonesa fue durante quince años, entre 2005 y 2020, una de las caras más reconocibles de los informativos de TVE, donde presentó espacios como Los Desayunos de TVE o 59 segundos, antes de dar el salto a Mediaset hace dos años.

A Málaga se trasladó para trabajar en El Teatro del Soho, el proyecto en el que Antonio Banderas ha puesto a Málaga en el punto de mira del teatro musical mundial. Allí también formó parte de la productora audiovisual que el actor ha montado, por lo que no es de extrañar que tenga nuevos proyectos en mente con los que no tenga que alejarse tanto de Málaga, donde su hija Daniela —nacida en 2023— se está criando.

En Torremolinos ha creado su vida desde que abandonó TVE tras dejar de presentar La mañana de La 1, por lo que quiere seguir estando cerca de su hija y de su ex pareja, la cantante Martina diRosso, que también es mamá de la pequeña.

Carmen Corazzini, la sustituta elegida por Mediaset

Para ocupar el hueco que deja María Casado, Mediaset ya ha tomado una decisión: será Carmen Corazzini quien se ponga al frente de los informativos de fin de semana. Corazzini lleva años vinculada a la cadena, donde hasta ahora era más conocida por presentar la sección de El Tiempo, aunque también se había puesto al frente del informativo en ocasiones puntuales.

Con este nombramiento, pasa a formar parte del equipo habitual de presentadores de Informativos Telecinco, un espacio que en los últimos años ha vivido cambios significativos, como la marcha de Pedro Piqueras tras su retirada en 2023 y la posterior llegada de Carlos Franganillo, procedente de RTVE, para liderar el proyecto informativo de la cadena.