María Casado, presentadora de Informativos Telecinco, ha vivido uno de los momentos más angustiosos que puede sufrir un presentador en pleno directo, ya que ha tenido que abandonar el plató por culpa de un atragantamiento. Todo ocurría durante la edición nocturna del informativo en la noche del domingo 21 de septiembre. La presentadora informaba con total normalidad sobre las noticias de la jornada, pero ha comenzado a fallarle la voz, hasta tal punto que ha tenido que parar de hablar y dejar que su compañera de plató retomase el relato de la jornada.

Todo ocurría después de informar de las fuertes lluvias que este fin de semana han azotado a Cataluña y que por desgracia han dejado a varios desaparecidos. Inmediatamente después, recordaba a los espectadores que todavía hay siete incendios activos en nuestro país, pese a que lo peor de la ola de incendios que asoló el país durante el mes de agosto ya ha remitido. Dando los detalles de esos fuegos, la periodista ha comenzado a toser y su voz se ha ido apagando poco a poco, hasta el punto en el que ha tenido que pedir disculpas y parar por completo. «Discúlpenme», era lo poco que podía decir mientras en pantalla se veían imágenes de bomberos forestales trabajando en labores de extinción en Orense.

Durante unos segundos ha habido silencio, hasta que Carmen Corazzini, copresentadora de los Informativos, ha tomado el relevo. Los espectadores no lo han podido ver, pero era evidente que han tenido que ser momentos de nervios y descontrol.

Mientras seguían viéndose imágenes de los incendios en televisión, la presentadora comenzaba a dar paso a la siguiente noticia, en la que hablaba de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, para más adelante dar paso a un largo vídeo. Momentos después, los espectadores volvían a ver a Carmen, esta vez para hablar de la Semana Europea de la Movilidad.

Con total normalidad ha dado algunos datos sobre esta información, eso sí, junto a un patinete. Ha querido bromear con los espectadores, asegurando que sus compañeros del plató le han dejado muy claro que no podía subirse a él, seguramente para evitar que una nueva presentadora sufriese otro percance en directo.

De nuevo, desde Informativos Telecinco se dieron paso a varios vídeos, todos ellos sin rastro de María Casado, que había abandonado el plató para tratar de recuperarse. Unos largos minutos después, la presentadora aparecía de nuevo en su puesto para continuar con su labor.

Sin hacer ningún tipo de referencia a lo que había pasado, daba paso a una noticia sobre el Día Mundial del Alzheimer, pero lo hacía todavía con la voz tomada. No ha sido hasta el final del programa cuando ha querido explicar lo sucedido, aunque siempre con su habitual humor.

En su despedida, ha aprovechado para lanzar una broma por su atragantamiento. «Yo me voy a toser y a chupar caramelos a mi casa», decía mientras se llevaba uno a la boca antes de levantarse de la mesa.