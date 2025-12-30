Las 7 películas españolas más taquilleras del 2025: Santiago Segura sigue siendo el rey

Con un pie y medio en el 2026, al mercado cinematográfico le toca pasar revista a la repercusión económica de las salas de nuestro país. Porque, según los recientes datos del Ministerio de Cultura, la taquilla nacional ha recaudado un total de 77,7 millones de euros. 12 millones de espectadores que no alcanzan a los datos del pasado 2024, donde el patio de butacas logró aunar 84 millones. Una depauperación de un 7%, ciertamente estable, teniendo en cuenta el mal momento que vive el terreno de la exhibición. Ahora, dentro de estas estadísticas, toca saber qué historias patrias son las que han logrado reunir a más gente en la cartelera. Estas son las siete películas españolas más taquilleras del 2025:

Las 7 películas españolas más taquilleras del 2025

7-‘ Un funeral de locos’

Remake de Un funeral de muerte, la producción de Atresmedia Cine hace gala de todo lo que una gran parte del público español pide: comedias distraídas protagonizadas por rostros conocidos del panorama nacional. Así, Un funeral de locos reúne a nombres como Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Gorka Otxoa, Inma Cuesta, Belén Rueda, Hugo Silva, Arturo Valls y Antonio Resines, entre otros. La despedida del patriarca familiar revela un secreto que convertirá el dramático enclave en una suerte de reunión enloquecida.

¿Dónde está disponible? Prime Video

Recaudación: 3.024.460€

6-‘El casoplón’

A diferencia de la anterior producción de Atresmedia, el éxito masivo de El casoplón sí que representa una de las sorpresas del año. Una comedia familiar de corte televisivo, cuyas malas críticas no lograron opacar el reclamo de tener en el reparto a Pablo Chiapella, estrella de La que se avecina. La trama se centra en una familia que sin la posibilidad de tener vacaciones, decide pasar el fin de semana en la mansión en la que el padre, trabaja como jardinero.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

Recaudación: 3.354.028€

5-‘La cena’

A pesar de ser un estreno reciente, La cena es una de las películas españolas más taquilleras del 2025. Manuel Gómez Pereira dirige a un elenco liderado por Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxandia que adapta directamente, la obra de teatro de José Luis Alonso de Santos. La sinopsis presenta un banquete celebrado dos semanas después de finalizar la Guerra Civil, con un joven teniente y varios prisioneros republicanos en la cocina, elaborando la cena para el bando vencedor.

¿Dónde está disponible? Se espera que llegue en algún momento a Movistar Plus

Recaudación: 3.697.256€

4-‘Los domingos’

Con permiso de Sirat, Los domingos es la gran favorita de los próximos premios Goya. Tras sorprendernos con Cinco lobitos, Alauda Ruiz de Azúa vuelve a poner el foco en un drama familiar en el que Ainara, una joven de 17 años, decide plantearse ser monja de clausura.

¿Dónde está disponible? Todavía en cines, se espera que llegue a Movistar Plus a lo largo del mes de febrero de 2026

Recaudación: 3.759.057€

3-‘Wolfgang’

Adaptando la novela de Laia Aguilar, esta comedia se centra en Wolfgang, un niño con un cociente intelectual de 152 y trastorno de espectro autista, quien debe convivir con su padre al que nunca ha visto, tras el fallecimiento de su padre.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

Recaudación: 3.972.159€

2-‘El cautivo’

Aunque en vuelta en polémicas debido a una secuencia en la que se insinúa una orientación homosexual por parte de Cervantes, Alejandro Amenábar ha vuelto a demostrar por qué sus producciones van un paso más allá de las capacidades técnicas de nuestro cine. Este drama carcelario retrata el paso del escritor por su cautiverio en Argel.

¿Dónde está disponible? Por el momento no se encuentra en ninguna plataforma

Recaudación: 5.283.305€

1-‘Padre no hay más que uno 5’

Santiago Segura lidera el ranking de las películas españolas más taquilleras de 2025, después de que el año pasado hiciese lo propio con Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. La quinta (¿y definitiva?) entrega de la saga vuelve a cosechar unos números impresionantes que baten cualquier récord de la competencia nacional.