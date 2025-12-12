Casi 2 horas de pura diversión: la película de Santiago Segura que está en el top de Netflix y no puedes perderte esta Navidad

Tras años enfocado en el humor zafio del detective Torrente, Santiago Segura encontró en el cine familiar un filón incontestable para la cartelera: crear un esquema de historias perfectas para todas las edades. Dicho fenómeno comercial comenzó en 2019, gracias a la primera entrega de Padre no hay más que uno. La estrategia no pudo funcionarle mejor. La cinta logró ser la película española más taquillera de su año, con una recaudación de 14 millones de euros. Estos resultados apoteósicos para el box office patrio, dieron lugar a cuatro entregas más y a una futura serie en desarrollo. Pero el actor y director tres veces ganador del Goya, no se iba a quedar simplemente en una única saga. Santiago Segura ha vuelto a conquistar Netflix con título perfecto para ver con la familia en Navidad.

Sí, nos referimos a La Navidad en sus manos 2, una secuela que obedece a la expansión de esa fórmula en la que los personajes adultos se comportan como críos inmaduros y los más pequeños poseen la desvergonzaría e inteligencia de los adultos. Porque tras los magníficos resultados de Padre no hay más que uno, el de Carabanchel fue el artífice de A todo tren. Destino Asturias su secuela y en definitiva, todo un género de comedias televisivas que con presupuestos reducidos, lograban unos resultados altamente lucrativos en las salas. La metodología debía encontrarse por supuesto, en algún momento, con la tipología navideña y ahora, tras su estreno de la primera parte en 2023, Santiago Segura ha contado con el auspicio de Netflix con el objetivo de estrenar el largometraje y conquistar a la audiencia de la «gran N roja» esta Navidad.

Santiago Segura y su nueva película para Netflix: pura Navidad

Si la primera parte nos ponía en la piel de un Papá Noel accidentado que debía contar con la ayuda de un compañero de habitación del hospital para salvar la Navidad, en la continuación los aliados de Santa Claus deben evitar-una vez más-el desastre de unas fiestas sin regalos para los más pequeños. La sinopsis oficial es la siguiente:

«En una Navidad que vuelve a estar completamente fuera de control, la desaparición de Papá Noel desencadena una serie de enredos cuando un actor muy peculiar intenta ocupar su lugar. Solo un padre, su hijo adolescente y un grupo de amigos muy especiales podrán embarcarse en una misión mágica para rescatarlo y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde».

En la secuela, Segura dobla su rol interpretando tanto al repartidor de regalos como al actor antagonista del relato. Igualmente, regresan todos los miembros del anterior elenco; Ernesto Sevilla, Unax Hayden, Pablo Chiapella, María Botto y Emilio Gavira, entre otros.

En el Top 10 de Netflix

Estrenada el pasado 5 de diciembre, La Navidad en sus manos 2 permanece actualmente en el puesto número 4 del top 10 de la plataforma en España. Una lista que en el actual momento de escritura del presente artículo, queda tal que así: