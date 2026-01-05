Es la película ideal para cerrar la Navidad: está gratis en el streaming y recaudó 634 millones de dólares

Con el Día de Reyes a la vuelta de la esquina, la época navideña llega a su punto final. Una semana y media en la que por fin, la temporada de los regalos, las eternas sobremesas y las largas maratones de filmes y series temáticas alcanzan su clímax. Pero antes de despedirnos completamente de los cocidos, turrones y polvorones, el mundo de las plataformas todavía nos tiene preparada una historia ideal para decir adiós a las vacaciones. Nos referimos a Wonka, la película perfecta para cerrar la Navidad que está disponible gratis en el streaming.

Estrenada en 2023, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate se emitió ayer en prime time, dentro de la parrilla de Televisión Española. Un blockbuster diseñado a la perfección para representar con un tono amable y repleto de ternura, todas las bondades de dichas fiestas. La cinta dirigida por Paul King está disponible bajo suscripción en HBO Max y Movistar Plus, pero tanto aquellos que no disponen de una cuenta en estos terminales, como los que no pudieron ver la reciente emisión, están de enhorabuena: Wonka se encuentra totalmente gratis en el catálogo de RTVE Play.

Eso sí, su disponibilidad está sujeta a una fecha límite. La película colofón de la Navidad podrá verse en el servicio de streaming público, hasta el 3 de febrero de 2026. Fecha que permite que los amantes de los dulces, la magia y los musicales no tengan ninguna excusa para un proyecto que, lejos de tener la grandeza de Dune o de Un completo desconocido, demostró la versatilidad de un Timothée Chalamet que está destinado a ser el gran intérprete de su generación.

La película para cerrar las Navidad: gratis en el streaming

Partiendo del personaje creado por el célebre escritor Roald Dahl, Wonka indaga en el origen del rol anteriormente interpretado por Gene Wilder y Johnny Depp. Eso sí, King se acerca mucho más a la luminosidad del largometraje de Mel Stuart que al no demasiado bien envejecido retrato de Tim Burton.

Tras años de viajes recolectando ingredientes exóticos, Willy Wonka llega a una ciudad en la que quiere cumplir su sueño de abrir la mejor tienda de chocolates del mundo en las prestigiosas Galerías Gourmet. Sin embargo, para ello deberá enfrentarse al conocido «Cartel del Chocolate». Un grupo de tres poderosos magnates que no planean-nunca mejor dicho-compartir el pastel del lucrativo y edulcorado negocio.

Aparte del liderazgo de Chalamet, el casting de Wonka se configura con la presencia de Calah Lane y con todo un elenco de caras conocidas, entre las que se encuentran Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key y la ganadora del premio de la Academia, Olivia Colman. Aunque realmente, la sensación actoral del filme pasa por el Oompa-Loompa encarnado por Hugh Grant, el auténtico breakout character (personaje revelación) que aporta grandes dosis de inesperado humor en la trama bajo su colorido atuendo.

‘Wonka’: éxito de taquilla y crítica

Desde las primeras valoraciones de la prensa especializada, pronto se vaticinó cómo Wonka, terminaría siendo una película de visionado anual en las Navidades gracias al streaming. Éxito marcado por un taquillazo económico para Warner Bros., recaudando hasta 634 millones de dólares en todo el mundo.

Paul King tiene una idea en mente para una hipotética continuación, pero de momento tendremos que deleitarnos con esta fábula cargada de emoción, coreografías y espectacularidad, cuya ternura y calidez es capaz de agrandar cualquier corazón.