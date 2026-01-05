Si le preguntas hoy a Alexa dónde están los Reyes Magos, la magia vuelve a casa

La llegada de los Reyes Magos sigue siendo uno de esos momentos capaces de parar el tiempo. Da igual la edad, el tamaño de la casa o cuánta tecnología haya alrededor, esta noche algo cambia. Se habla más bajo, se dejan víveres para los camellos y sus majestades preparados y se mira el reloj con una mezcla de nervios y emoción. Y los altavoces inteligentes parecen saberlo.

Cuando la tecnología no rompe la ilusión

Basta con preguntar “Alexa, ¿dónde están los Reyes Magos?” para que ocurra algo inesperado. En lugar de una respuesta fría, Alexa empieza cantando el villancico de Ya vienen los Reyes Magos y, después, explica que están de camino a España. Incluso añade instrucciones claras, hay que acostarse pronto si queremos que la noche sea mágica.

Durante años se ha repetido la idea de que la tecnología le roba magia a la infancia. Sin embargo, esta pequeña función demuestra justo lo contrario. En lugar de desmontar el relato, lo refuerza. Alexa no da datos ni coordenadas, no habla de tráfico ni de horarios. Habla de ilusión, de espera y de hacer las cosas bien para que todo salga como debe.

En muchas casas, esta pregunta se hace casi en secreto. Los niños escuchan atentos, los adultos fingen sorpresa y, durante unos segundos, todos juegan al mismo juego. La tecnología se convierte en una aliada silenciosa de una tradición que sigue muy viva en España.

Una noche que se vive distinto

La Noche de Reyes no necesita pantallas para ser especial, pero los nuevos EchoShow hayan dado la campanada. Hoy conviven los zapatos junto al árbol con móviles cargando en la mesa, y no pasa nada. La magia no está en el objeto, sino en lo que representa el momento.

Que un dispositivo como Alexa recuerde que hay que irse a la cama temprano no es casual. Es exactamente el mismo mensaje que se ha repetido durante generaciones, solo que ahora llega por un altavoz inteligente. La esencia es la misma: confiar, esperar y dejar que la noche haga su trabajo.

Los Reyes Magos se suman a lo digital

La tradición de los Reyes Magos ha sabido adaptarse mejor que muchas otras. Sigue siendo una noche de cartas escritas a mano, de leche y dulces preparados con cuidado y de promesas de portarse bien. Pero también es una noche en la que la tecnología se pone al servicio del relato, sin romperlo.

Que Alexa cante un villancico y hable de los Reyes no sustituye a la imaginación. La activa. Es un guiño moderno a una costumbre que sigue emocionando igual que hace décadas.

Acostarse pronto sigue siendo la clave

Da igual que lo diga un padre, una madre o un altavoz inteligente de Amazon, para que la noche sea mágica, hay que dormir pronto. La ilusión funciona mejor con los ojos cerrados y la casa en silencio. Y así, entre magia, susurros y alguna pregunta más a Alexa, España se va a la cama sabiendo que, una vez más, los Reyes Magos están en camino.