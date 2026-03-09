5 cosas que puedes hacer con tus AirPods y probablemente no sabías

Los AirPods son uno de los accesorios más populares del ecosistema de Apple. Mucha gente los utiliza simplemente para escuchar música, ver vídeos o atender llamadas, pero lo cierto es que estos auriculares inalámbricos esconden bastantes funciones que pasan desapercibidas para la mayoría de usuarios. Algunas están pensadas para mejorar la accesibilidad, otras para aumentar la comodidad y otras simplemente para aprovechar mejor la integración con el iPhone, el iPad o el Mac. Si llevas tiempo utilizándolos, es bastante probable que haya alguna de estas opciones que todavía no conocías.



Usar los AirPods como micrófono remoto

Una de las funciones más curiosas se llama Escucha en directo. Está pensada para ayudar a personas con dificultades auditivas, pero cualquier usuario puede activarla desde el Centro de control del iPhone. Cuando se activa, el iPhone utiliza su micrófono para captar el sonido del entorno y lo envía directamente a los AirPods. Esto significa que puedes dejar el móvil cerca de alguien que está hablando y escuchar la conversación con mayor claridad desde cierta distancia.

Puede ser útil en situaciones como una conferencia, una clase o una entrevista en un lugar con ruido, ya que el teléfono actúa como si fuera un micrófono inalámbrico.

Cambiar automáticamente entre dispositivos Apple

Si tienes varios dispositivos de Apple, los AirPods pueden cambiar de uno a otro automáticamente sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, puedes estar escuchando música en el Mac y, si recibes una llamada en el iPhone, los auriculares cambian solos al teléfono para que atiendas la llamada. Después vuelven al ordenador cuando termina. Esta función forma parte del ecosistema de Apple y funciona especialmente bien si utilizas el mismo ID de Apple en todos tus dispositivos.

Encontrar tus AirPods si los pierdes

De esto te puedo hablar en primera persona. Perder los auriculares es algo bastante habitual, sobre todo cuando son pequeños y se guardan en cualquier bolsillo o mochila. La aplicación Buscar del iPhone permite localizar los AirPods en un mapa y ver dónde se han utilizado por última vez. Además, en muchos modelos puedes hacer que emitan un sonido para encontrarlos más fácilmente si están cerca. En las versiones más recientes incluso el estuche puede aparecer en la red de localización de Apple, lo que facilita mucho recuperarlos si se han quedado olvidados en algún sitio.

Compartir audio con otra persona

Otra función poco conocida permite que dos personas escuchen el mismo audio desde un solo iPhone o iPad. Esto se hace con la opción Compartir audio, que aparece cuando conectas unos AirPods y acercas otros auriculares compatibles al dispositivo. De esta forma, ambos usuarios pueden escuchar la misma canción, un podcast o una película al mismo tiempo. Es muy útil en viajes o en lugares públicos donde no quieres poner el sonido en altavoz.

Personalizar el sonido para tu oído

Los AirPods también permiten ajustar el sonido según la forma en que cada persona percibe el audio. En los ajustes de accesibilidad del iPhone existe una función llamada Configuración de auriculares, que permite crear un perfil de sonido personalizado.

El sistema analiza tu audición mediante una pequeña prueba y ajusta las frecuencias para que la experiencia sea más clara y equilibrada. Esto puede marcar una diferencia importante al escuchar música, ver series o mantener conversaciones, especialmente en entornos con ruido.

Los AirPods son mucho más que unos auriculares para escuchar música. Muchas de sus funciones pasan desapercibidas porque Apple las integra de forma discreta en el sistema, pero conocerlas puede ayudarte a sacar mucho más partido a un accesorio que millones de personas utilizan cada día.