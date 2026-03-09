Esta es la razón por la que muchos expertos recomiendan apagar el router una vez al mes

El router es uno de los dispositivos más importantes de cualquier hogar conectado. De él dependen el WiFi del móvil, el ordenador, la televisión inteligente o los dispositivos de domótica. Sin embargo, a diferencia de otros aparatos electrónicos, casi nadie piensa en él una vez que está instalado. Muchos routers pasan meses encendidos sin reiniciarse, cuando en realidad apagar el router una vez al mes puede ayudar a mantener la conexión funcionando mejor.

Un pequeño reinicio que puede mejorar la conexión

Aunque estos dispositivos están diseñados para trabajar continuamente, también ejecutan software interno y gestionan múltiples conexiones al mismo tiempo. Con el paso del tiempo pueden acumular pequeños fallos o saturaciones que afectan al rendimiento de la red.

Apagar el router, (también tu móvil), una vez al mes permite que el sistema interno se reinicie completamente. Durante ese proceso se liberan procesos que han quedado bloqueados, se vacía la memoria temporal del dispositivo y se restablecen algunos parámetros de conexión.

Este tipo de reinicio es similar al que hacemos con un ordenador o con el propio móvil cuando empieza a funcionar más lento de lo habitual. Tras apagarlo y encenderlo de nuevo, muchos problemas desaparecen sin necesidad de tocar ninguna configuración.

En algunos casos, este simple gesto puede mejorar la estabilidad del WiFi, reducir microcortes o acelerar la conexión si el router llevaba mucho tiempo funcionando sin reiniciarse.

También puede ayudar con la dirección IP

Otro motivo por el que se recomienda apagar el router de vez en cuando tiene que ver con la dirección IP pública que asigna el proveedor de internet. En muchas conexiones domésticas esta dirección cambia automáticamente cuando el router se reinicia.

Este cambio puede ser útil en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando una página web o un servicio online ha bloqueado temporalmente una IP o cuando se producen problemas de acceso a determinadas plataformas. Aunque no siempre ocurre, reiniciar el router puede provocar que el operador asigne una nueva dirección IP al volver a conectarse a la red.

Actualizar la conexión con el proveedor

Los routers también mantienen una comunicación constante con la red del operador. Con el paso del tiempo pueden aparecer pequeñas desincronizaciones o errores en esa conexión. Apagar el router obliga al dispositivo a establecer una nueva conexión completa con el proveedor de internet. En algunos casos, esto puede resolver problemas de velocidad o de estabilidad que no tienen que ver con la red WiFi del hogar, sino con la conexión externa.

Además, algunos routers descargan actualizaciones automáticas del operador cuando se reinician, lo que permite mantener el sistema al día sin intervención del usuario.

Cuándo conviene hacerlo

No es necesario apagar el router constantemente ni hacerlo cada semana. Pero sí puede ser una buena práctica hacerlo de forma ocasional, especialmente si empiezas a notar que la conexión va más lenta o que aparecen cortes intermitentes.

El proceso es muy sencillo: basta con apagar el router, esperar unos 20 o 30 segundos y volver a encenderlo. Ese pequeño margen permite que todos los componentes internos se apaguen completamente antes de reiniciar el sistema. En muchos hogares, este gesto puede ayudar a evitar problemas de conexión sin necesidad de llamar al operador ni cambiar el equipo.

Un hábito sencillo que puede evitar problemas

En el día a día solemos dar por hecho que la conexión a internet funcionará siempre igual. Sin embargo, el router también es un pequeño ordenador que gestiona muchas tareas al mismo tiempo.

Por eso algunos expertos recomiendan apagar el router una vez al mes como una forma sencilla de mantener el sistema funcionando correctamente. No es una solución mágica para todos los problemas de internet, pero sí una práctica básica que puede mejorar la estabilidad de la red doméstica y evitar fallos que a veces resultan difíciles de explicar.