He probado los Nothing Headphone (a) y tienen una cancelación de ruido muy seria además de un diseño que no se parece a nada
Los Nothing Headphone (a) son unos auriculares over-ear con mucha personalidad
Los Nothing Headphone (a) llegan con la difícil tarea de hacerse un hueco en una categoría en la que ya hay modelos muy asentados, pero después de utilizarlos varios días tengo claro que son de esos auriculares que no buscan pasar desapercibidos, ni por diseño ni por sensaciones. En mi caso, me han gustado mucho desde el primer momento, sobre todo por una combinación que no siempre es fácil de encontrar, una cancelación de ruido realmente convincente, una app muy bien resuelta y una estética distinta a casi todo lo que hay ahora mismo en el mercado.
Tabla de características
|Nothing Headphone (a)
|Tipo
|Auriculares inalámbricos over-ear
|Driver
|40 mm con recubrimiento de titanio
|Audio
|Hi-Resolution Audio Wireless con códec LDAC
|Cancelación de ruido
|ANC híbrida adaptativa con tres niveles
|Modo transparencia
|Sí
|Conectividad
|Bluetooth con conexión multipunto (dos dispositivos)
|Controles
|Roller, Paddle y Button físicos
|Peso
|310 g
|Resistencia
|IP52
|Autonomía
|Hasta 135 horas sin ANC
|Carga rápida
|5 minutos para hasta 5 horas de reproducción
|Precio
|159 €
|Disponibilidad
|Desde el 13 de marzo
Así son los Nothing Headphone (a)
