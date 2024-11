Haz esto en tu móvil para que vaya mejor y sea más seguro

El móvil es el dispositivo que más utilizamos, además con mucha diferencia. Según datos de Statista, en 2024 un 14 % de los usuarios pasa hasta 8 horas diarias conectado. En ocasiones, puede dar muestras de fatiga o de un funcionamiento algo errático. Aunque esto no sea así, es muy importante que lleves a cabo estas dos acciones que permitirán que el dispositivo funcione mucho mejor. Y no me estoy refiriendo exclusivamente al rendimiento.

Aplica estos dos ajustes en tu móvil

En primer lugar, debemos mantener nuestro dispositivo con el sistema operativo totalmente actualizado. Suelo hablar con mucha gente que utiliza el móvil de manera masiva y desconoce lo que es una actualización de software. No se trata de ninguna broma ni me lo estoy inventando: es sorprendente la cantidad de usuarios que ignoran el aviso de que hay pendiente una actualización y no la aplican por puro desconocimiento.

Las actualizaciones de seguridad tienen como objetivo ofrecer un funcionamiento mucho más adecuado y, por supuesto, reparar posibles fallos de seguridad. Un teléfono que no está actualizado es el candidato perfecto para sufrir algún tipo de vulnerabilidad.

Además, las actualizaciones de software permiten que puedas utilizar nuevas funciones que van apareciendo. El proceso de actualización de software de tu dispositivo es muy sencillo de realizar. Si tienes un dispositivo Android, simplemente sigue esta ruta, Ajustes>Sistema>Actualizaciones de sistema. Asegúrate de tener batería suficiente o, en su defecto, realiza el proceso con el teléfono cargando.

En el caso del iPhone, sigue esta ruta y aplica la misma recomendación. Tras un reinicio, tu dispositivo estará actualizado a la última versión, Ajustes>General>Actualización de software.

Lo que suele arreglar todo es esto

¿Recuerdas cuándo fue la última vez que apagaste tu teléfono móvil de manera consciente? Quizás no lo recuerdes, pero hacerlo tiene un efecto muy positivo sobre el propio aparato. Cierra procesos inesperados, libera la memoria RAM y prácticamente lo pone a cero.

Yo suelo apagar el teléfono móvil por las noches y, aunque los fabricantes aseguran que no es necesario apagar un dispositivo, es cierto que tras hacerlo esos pequeños problemas que aparecen suelen quedar solucionados. Hazme caso, es un ejercicio sanísimo para que tu teléfono tome un poco de aire. Además, esa desconexión temporal con tu dispositivo también viene muy bien para la mente.

Estos consejos tan sencillos son fundamentales para que la seguridad no se vea comprometida y, por otro lado, para que puedas disfrutar del mejor funcionamiento posible en tu móvil. Piensa en la gran cantidad de horas de uso que le das a lo largo del día y en el poco descanso que le estás proporcionando.