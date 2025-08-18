Samsung lanza los Galaxy Buds3 FE con IA y un diseño renovado

Samsung ha presentado oficialmente los nuevos Galaxy Buds3 FE, una versión pensada para los usuarios que buscan funciones avanzadas de audio sin pagar un precio excesivo. Estos auriculares estrenan un diseño “Blade” más moderno y, además, suman integración con Galaxy AI, lo que les da un punto extra de inteligencia dentro del ecosistema de la marca.

Sonido mejorado y cancelación de ruido

El objetivo principal de Samsung con los Galaxy Buds3 FE es ofrecer una experiencia auditiva de calidad en cualquier situación. Para ello, integran un altavoz más grande que en generaciones anteriores, lo que se traduce en un audio más rico y con graves más definidos. A esta mejora se suma una cancelación activa de ruido optimizada, capaz de reducir el sonido ambiente tanto en un tren lleno de gente como en la calle en un día ventoso.

Las llamadas también se benefician de un sistema más avanzado. Los Buds3 FE incorporan micrófonos orientados hacia la boca del usuario y un algoritmo de aprendizaje automático que aísla la voz, garantizando que las conversaciones suenen claras incluso en entornos ruidosos.

Controles intuitivos y mejor integración

El diseño “Blade” no solo es visualmente llamativo con su acabado mate en dos tonos y detalles semitransparentes, sino que también tiene un propósito funcional. Los auriculares permiten controlar la música con un simple pellizco y ajustar el volumen deslizando el dedo. Además, la base de carga incorpora un botón de emparejamiento para hacer más fácil la conexión con otros dispositivos Galaxy.

La función Auto Switch añade fluidez al cambiar de un dispositivo a otro. Si el usuario está viendo una serie en la tablet y entra una llamada en el móvil, la transición se realiza de forma automática sin necesidad de ajustes manuales.

Galaxy AI al servicio del usuario

El salto diferencial de los Buds3 FE está en la integración con Galaxy AI. Gracias a la inteligencia artificial, se pueden dar órdenes con la voz sin necesidad de tocar el móvil. Desde consultar la agenda o revisar el correo hasta pedir una traducción en tiempo real con la aplicación Intérprete, los auriculares están preparados para responder de manera natural.

Incluso funciones básicas como cambiar de canción se sienten más rápidas gracias a la interacción directa con comandos como “Hey Google”. Con esta capa de IA, los Buds3 FE no solo son auriculares, sino una extensión inteligente del smartphone.

Un diseño icónico para completar el ecosistema

La estética también juega un papel clave. El acabado en dos tonos y la combinación de líneas simples con detalles semitransparentes refuerzan la idea de un producto moderno y reconocible dentro de la gama Galaxy. Más allá de lo visual, su construcción ligera y cómoda asegura que puedan usarse durante horas sin fatiga.

Samsung busca con este modelo atraer a más usuarios al ecosistema, ofreciendo un punto de entrada accesible sin renunciar a la experiencia premium. La integración directa con los menús de configuración de los dispositivos Galaxy facilita su uso desde el primer momento, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Auriculares con valor añadido

Con los Samsung Galaxy Buds3 FE, disponibles a partir de 5 de septiembre, Samsung abre la puerta a un público que quiere disfrutar de un sonido cuidado, cancelación de ruido eficaz y funciones inteligentes, todo en un dispositivo de diseño atractivo. Se posicionan como una alternativa sólida para quienes desean adentrarse en el universo Galaxy con una propuesta más equilibrada en prestaciones y precio.