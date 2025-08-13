Samsung presenta el Micro RGB, el televisor que redefine la gama ultra premium

Samsung ha dado un paso decisivo en el mercado de televisores de alta gama con el lanzamiento de su Micro RGB, un modelo de 115 pulgadas que estrena la primera retroiluminación LED RGB a escala micro del mundo. Esta tecnología, desarrollada por la propia compañía, coloca micro LED rojos, verdes y azules, de menos de 100 micrómetros, en un patrón ultrafino detrás del panel, permitiendo un control individual de cada punto de luz. El resultado, colores más precisos, un contraste superior y una experiencia visual más inmersiva que nunca.

La diferencia frente a la retroiluminación convencional es notable. Al controlar cada LED de forma independiente, el Micro RGB consigue matices más ricos y una fidelidad cromática que lo sitúa como referencia en el sector. Este salto tecnológico se acompaña del motor Micro RGB AI, un sistema que analiza cada fotograma en tiempo real y ajusta la imagen para que cada contenido luzca lo mejor posible.

Inteligencia artificial y precisión al máximo nivel

El nuevo televisor incorpora Micro RGB Color Booster Pro, que detecta escenas con colores apagados y los optimiza de manera inteligente, logrando un aspecto más vivo sin perder naturalidad. Esta función, junto con Micro RGB Precision Color, garantiza una cobertura del 100% del estándar BT.2020, reconocido internacionalmente como referencia en precisión de color.

La pantalla cuenta además con la certificación “Micro RGB Precision Color” de la VDE, un aval técnico que confirma que los colores se muestran tal y como fueron concebidos por sus creadores. Y para que la calidad de imagen no se vea comprometida por la iluminación de la sala, Samsung ha integrado la tecnología Glare Free, que minimiza los reflejos incluso en estancias muy luminosas.

Diseño minimalista y funciones inteligentes

Más allá de la imagen, el Micro RGB destaca por su diseño metálico ultradelgado, pensado para integrarse en cualquier espacio sin perder presencia. En su interior, Samsung Vision AI no solo mejora imagen y sonido, sino que incorpora un asistente de voz Bixby más inteligente y conversacional, impulsado por IA generativa. Esto permite interactuar con el televisor y obtener información sin interrumpir lo que se está viendo.

En el apartado de seguridad, el dispositivo integra Samsung Knox para proteger los datos personales, y se beneficiará de actualizaciones gratuitas del sistema operativo Tizen durante siete años, garantizando mejoras y soporte a largo plazo.

Lanzamiento global y llegada a España

El debut de Samsung Micro RGB se ha producido en Corea, y en breve llegará a Estados Unidos. La expansión global incluirá diferentes tamaños para adaptarse a distintas necesidades y espacios. En España, la firma ha confirmado que estará disponible a finales de este año, situándose como uno de los televisores más avanzados y exclusivos del mercado.