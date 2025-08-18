Este es el emoji más usado del mundo y lo que realmente significa

Según los informes anuales de Unicode y los análisis de uso en redes sociales, el emoji 😂 ocupa siempre los primeros puestos, muy por encima de otros populares como el corazón rojo o la carita con corazones . Su éxito no solo se debe a que es un símbolo universal de risa, sino a que resulta práctico y rápido para expresar emociones que, de otro modo, necesitarían varias palabras.

En aplicaciones como WhatsApp, Instagram o X, millones de usuarios lo utilizan a diario. Se ha convertido en un recurso automático para reaccionar ante un chiste, un vídeo gracioso o incluso como forma de suavizar un comentario.

Lo que realmente significa

Aunque la mayoría lo identifica como “cara llorando de risa”, Unicode lo define oficialmente como Face with Tears of Joy (cara con lágrimas de alegría). El matiz es importante, no se trata solo de reírse, sino de hacerlo tanto que aparecen lágrimas.

En muchas culturas digitales se ha normalizado como un gesto de complicidad, algo que transmite buen rollo y cercanía. No obstante, entre usuarios más jóvenes, su uso empieza a percibirse como un símbolo “pasado de moda”, y a menudo prefieren el emoji 🤣 (rolling on the floor laughing, literalmente “rodando por el suelo de la risa”) o expresiones más irónicas como el 😭.

Un fenómeno cultural

Lo curioso del emoji más usado del mundo es que ha trascendido la simple mensajería. Ha aparecido en campañas de publicidad, camisetas, e incluso en debates sobre cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. En 2015, el diccionario Oxford lo eligió como “palabra del año”, un reconocimiento que reflejaba la magnitud de su impacto en la cultura digital. La fuerza de este icono está en que no necesita traducción, da igual el idioma o el país, cualquiera entiende que se trata de alguien riéndose a carcajadas. Esa universalidad lo ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la era de internet.

La evolución del lenguaje digital

El dominio de este emoji también nos recuerda que los emojis funcionan como un nuevo lenguaje. Son capaces de transmitir emociones en un instante, algo que el texto escrito muchas veces no logra. De ahí que su importancia vaya mucho más allá de lo anecdótico: se han convertido en herramientas que moldean la comunicación en la era digital.

Puede que dentro de unos años otro símbolo le robe el trono, pero de momento el emoji más usado del mundo sigue siendo el mismo, acompañando cada día millones de mensajes en todas partes.