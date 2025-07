Los nuevos emoji que darán vida a tus chats con iOS 26

Una lima, una caja vacía, una cara que asiente con la cabeza… No, no es un juego de adivinanzas, sino parte del nuevo paquete de nuevos emoji que llegarán a los iPhone con iOS 26, su nuevo sistema operativo. Apple se prepara para lanzar su próxima gran actualización, y como ya es tradición, incluirá una selección de iconos que no solo amplían el repertorio visual, sino que también dan que hablar por lo insólitos, expresivos o simbólicos que pueden llegar a ser.

Siete nuevos emoji y muchas formas de usarlos

Aunque esta vez la lista no es extensa, sí resulta llamativa. En total, serán siete nuevos emoji que enriquecerán las conversaciones en iOS, iPadOS y macOS:

– Una lima (o limón verde), solicitada desde hace años como variante del limón amarillo

– Una cara que asiente con la cabeza y otra que niega

– Una caja vacía, que algunos ya interpretan como símbolo de decepción o espera

– Una cadena rota, con obvias connotaciones de libertad o ruptura

– Una huella dactilar, ideal para hablar de privacidad o autenticación

– Y un quiosco genérico, que podría representar medios, compras o simplemente una estructura urbana

Todos ellos forman parte de la propuesta Emoji 16.1 del consorcio Unicode, y Apple ya está trabajando en su diseño definitivo para integrarlos en iOS 26 a partir del otoño.

Cuándo estarán disponibles en tu iPhone

Si no hay sorpresas, estos emoji llegarán oficialmente con la versión final de iOS 26, que Apple lanzará tras el evento de presentación de los nuevos iPhone 17 en septiembre. Como siempre, estarán disponibles solo si se actualiza el sistema, ya que los emoji forman parte del software y no se descargan por separado.

Los usuarios de iPad también los verán en iPadOS 26, y quienes usen un Mac podrán acceder a ellos desde macOS 15, siempre que usen aplicaciones compatibles con el teclado emoji.

Ya son parte de cómo hablamos

Más allá de su diseño, cada nuevo emoji abre posibilidades expresivas. Las caras que asienten o niegan, por ejemplo, permitirán responder con matices o reforzar un mensaje sin usar palabras. La cadena rota puede dar pie a mensajes de empoderamiento, y la huella digital, a hablar de identidad o seguridad.

Apple no decide qué emoji se crean, pero su implementación marca la pauta. Gracias a su estilo visual, estos iconos terminan influyendo en cómo los usuarios del iPhone los interpretan y usan. Y aunque pueda parecer un detalle menor, cada lanzamiento de nuevos emoji es un paso más en la evolución del lenguaje digital.