La cruzada de Fernando Alonso para que regresen las carreras en lluvia a la Fórmula 1

Fernando Alonso echa de menos la lluvia en las carreras de Fórmula 1. A lo largo de los últimos años, el asturiano ha visto que por motivos de seguridad apenas se ha competido cuando ha llovido a cántaros y un síntoma inequívoco de esto es que los neumáticos de lluvia extrema no se han utilizado en toda la temporada siendo los intermedios los únicos empleados cuando la pista está mojada.

El piloto, que ha estado en la Fórmula 1 desde 2001, ha disfrutado de la evolución de una competición que ahora es mucho más segura que antes con la introducción del HALO y otros elementos que salvaguardan a los pilotos en los accidentes graves. Sin embargo, esta obsesión de la FIA con la seguridad ha dejado a los aficionados en los últimos años sin carreras con lluvia y Fernando Alonso comprende en cierta medida esa decisión.

«Probablemente desde 2017, con esa normativa y los neumáticos anchos, la visibilidad es peor. Pero es un tema realmente difícil. Todos queremos competir. Si estamos solos en la pista, podemos correr, no hay problema. Si estás en un grupo de coches, no puedes ver nada», se quejó Fernando Alonso tras un Gran Premio de Bélgica 2025 donde no le sirvió para nada configurar el coche para lluvia.

El bicampeón del mundo cree que el problema lo ha generado la FIA y parece que la solución no será sencilla de encontrar hasta que diminuyan las dimensiones de los monoplazas que han crecido no sólo en neumáticos, sino en dimensiones. «Tuvimos, desgraciadamente, demasiados malos ejemplos, especialmente en Spa, de mala visibilidad y accidentes muy graves. Todos queremos ser valientes, todos queremos competir, y los espectadores en casa también», aseveró.

El último mal recuerdo

Fernando Alonso, sin embargo, tampoco quiere criticar abiertamente a la FIA porque la normativa es la que es y él tampoco tiene el poder para cambiarla aunque le gustaría que regresasen las carreras con lluvia. «Luego, cuando ocurre un accidente, recordamos que no tiene nada de malo esperar media hora más. Por desgracia, así son las cosas», dijo resignado sobre una disciplina cada vez más perdida.

Desde que entró Liberty Media a la propiedad de la Fórmula 1, las medidas de seguridad se han disparado en la competición hasta perder en cierta medida la esencia de las carreras. Es cierto que el último accidente que se cobró una muerte en la Fórmula 1 fue el que protagonizó Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014 y que por eso el respeto a la lluvia está más que presente.

La Fórmula 1 debe hacer algo de su parte para que el espectáculo regrese a las carreras en lluvia y no limitarlas a los neumáticos intermedios. La pureza de la competición se ha perdido en cierta medida y Fernando Alonso sabe muy bien de lo que habla cuando compara las cosas con el pasado.