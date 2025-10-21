La Policía Local de Valencia interviene 200.000 euros en billetes falsos en un control de seguridad

Agentes de la Comisaría de Proximidad del distrito del Marítimo, en la ciudad de Valencia, han intervenido 200.000 euros en billetes falsos en el transcurso de un control de seguridad preventivo en el Puente de Astilleros. En la operación han resultado detenidas tres personas, ocupantes del citado vehículo. Se trata de un varón, de 41 años y de dos mujeres, ambas de 35 años, sin que hasta el momento hayan trascendido sus nacionalidades. A los tres se les imputa un presunto delito de falsificación. Además, a uno de los detenidos se le ha intervenido un total de 4.750 euros en efectivo en 43 billetes de 100 euros y otros nueve de 50 euros, todos ellos de aparente curso legal. Y también, un reloj de lujo de una conocida marca.

Los hechos que han desencadenado las detenciones se han producido a las 13:00 horas de este lunes, cuando una patrulla de proximidad de la Comisaría del distrito del Marítimo efectuaba un control de seguridad en el puente de Astilleros de Valencia.

La patrulla ha dado el alto a un vehículo de alta gama ocupado por un varón y dos mujeres, para efectuar un control de documentación. En el interior del coche, los agentes han localizado una bolsa con 200.000 euros. El dinero estaba ordenado en fajos de 50 euros. Y, en el interior del maletero, han encontrado una máquina contar los billetes.

A simple vista, los citados billetes parecían de curso legal. Pero, en una inspección más pausada, los agentes han comprobado que algunas de las características de los mismos no coincidían con las de billetes auténticos. En consecuencia, según los agentes, presentaban evidentes detalles de tratarse de falsificaciones.

Las sospechas de la Policía Local han aumentado tras interrogar a los ocupantes del vehículo. Porque, ninguno de los tres ha ofrecido un argumento coherente acerca de la procedencia de esos billetes. Por todo ello, han procedido a detenerles.

Se da la circunstancia de que desde enero, la Policía Local de Valencia ha intervenido en un total de 186 actuaciones relacionadas con falsificaciones. Especialmente, aquellas relacionadas con documentos de identidad y productos textiles. En la zona en que se han producido más intervenciones han sido en los Poblados Marítimos. En concreto, más de un tercio del total.