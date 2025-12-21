Descubrimiento histórico: un toro de hace 6000 años reescribe la historia de una desconocida civilización europea

Una pequeña figura de arcilla, enterrada durante milenios, ha aparecido donde nadie la esperaba. El hallazgo se produjo en Galitzia, en la actual Ucrania occidental, cerca del pueblo de Zalukva.

Allí, los arqueólogos localizaron un toro de barro con más de 6.000 años de antigüedad. Pertenece a la cultura Trypillia, también conocida como Tripolye, una sociedad prehistórica que ocupó amplias zonas del sureste de Europa y de la que aún se sabe muy poco.

En este artículo nos centramos en qué es exactamente esta figura, cómo se descubrió y por qué podría ayudar a entender mejor la vida simbólica, social y espiritual de la cultura Trypillia en el inicio del IV milenio antes de nuestra era.

Un toro de arcilla que sobrevivió al tiempo

La figura apareció en el yacimiento de Sad, cerca de la histórica ciudad de Halych, durante una excavación dirigida por investigadores del parque nacional Ancient Halych. Estaba incrustada en una capa de tierra oscura y compacta, en un asentamiento con varios niveles de ocupación humana. Su datación corresponde a la fase B II de la cronología Trypillia, un momento de grandes cambios tecnológicos y sociales.

El toro está modelado con cuidado. Tiene proporciones claras, una forma reconocible y una intención evidente. Esto llama la atención porque las figurillas de arcilla suelen degradarse con facilidad. El hecho de que haya llegado hasta hoy indica que fue protegida por el entorno y, probablemente, depositada con un propósito concreto.

Los arqueólogos no creen que fuera decorativa. En los asentamientos Trypillia, las figuras de animales aparecen a menudo ligadas a rituales domésticos o comunitarios. El toro, en particular, estaba asociado a la fertilidad, la fuerza, la prosperidad del hogar y los ciclos agrícolas. En una sociedad basada en el cultivo y la ganadería, estos símbolos tenían un peso en la vida diaria.

Qué puede significar este hallazgo hoy

La cultura Trypillia se desarrolló entre el 5400 y el 2700 antes de Cristo. Se extendió desde la actual Rumanía hasta Ucrania central, llegando incluso al río Dniéper. Fue una de las sociedades neolíticas más complejas de Europa, conocida por sus enormes asentamientos, su cerámica decorada con motivos geométricos y su arquitectura planificada.

Aun así, sigue siendo una gran desconocida. No dejó textos escritos y muchas de sus prácticas siguen sin explicación clara. Cada nuevo hallazgo aporta contexto y reduce las suposiciones. Este toro de arcilla confirma que el simbolismo animal tenía un papel central en su cultura.

El descubrimiento también refuerza la importancia de Galicia como zona clave en la prehistoria europea. Esta región, hoy en Ivano-Frankivsk, fue un cruce de caminos mucho antes de la Edad Media. Bajo sus colinas hay capas de historia que conectan comunidades agrícolas, rutas culturales y creencias compartidas.

Para la investigación arqueológica, la figura permite afinar la cronología de los asentamientos Trypillia en el oeste de Ucrania y entender mejor cómo se relacionaban con otras áreas del entorno carpático. Para nosotros, se trata de una prueba clara de que Europa tenía sociedades complejas y simbólicas dos mil años antes de las pirámides de Egipto.