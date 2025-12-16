Hallazgo monumental en Jaén: unos arqueólogos encuentran los restos de un banquete fastuoso hace 3800 años

La cima del asentamiento argárico de Peñalosa, en Baños de la Encina en la provincia de Jaén, ha revelado un hallazgo sin precedentes: los restos materiales de un gran banquete celebrado hace unos 3.800 años.

El depósito, localizado en un pequeño hoyo delimitado con pizarra y mortero, contenía miles de fragmentos óseos correspondientes a varias especies, entre ellas, caballos.

Este conjunto, interpretado como los desechos de una comida masiva, constituye la primera evidencia documentada de un festín no funerario dentro de la cultura argárica.

Descubren en Jaén un banquete argárico de hace 3800 años que reescribe la historia social

El material recuperado procede del yacimiento de Peñalosa, en Baños de la Encina, donde el equipo de investigación localizó un pequeño depósito circular cuidadosamente preparado con lajas de pizarra y argamasa.

Pese a sus reducidas dimensiones, la localización del hoyo en la zona de mayor relevancia simbólica del asentamiento, la acrópolis, otorgó desde el inicio un valor interpretativo extraordinario.

Según revelan los análisis osteológicos, el depósito conservaba 2.205 fragmentos faunísticos extremadamente fracturados y sin articulación anatómica, rasgo inequívoco de desechos alimentarios procesados para un consumo intensivo.

Estas conclusiones, respaldadas por el estudio dirigido por especialistas de la Universidad de Granada y el CSIC y publicado en Journal of Archaeological Science: Reports, constituyen la primera evidencia sólida de un banquete comunitario no funerario dentro del mundo argárico.

Banquete argárico en Peñalosa: el caballo como símbolo de poder y prestigio

La relevancia del hallazgo se multiplica al examinar la composición del conjunto faunístico. Aunque en el festín se consumieron especies habituales como bóvidos, cerdos y ciervos, sobresale la presencia de al menos cinco caballos adultos sacrificados para el evento.

En un enclave donde la cría de equinos implicaba una inversión de recursos notable, su consumo adquiere un valor simbólico evidente.

El elevado porcentaje de marcas de corte documentadas en los huesos, especialmente en los de caballo, confirma un despiece sistemático, probablemente con herramientas metálicas, lo que refuerza la hipótesis de una preparación ritualizada y socialmente diferenciada.

El acto, desarrollado en la cima del poblado, habría contado con la participación y el liderazgo de las élites que controlaban la producción metalúrgica local, uno de los pilares económicos de Peñalosa.

Banquete de Jaén y cultura argárica: unión, política y ritual en la Edad del Bronce

Los investigadores consideran varias posibilidades para explicar un encuentro de tal magnitud. Una de ellas vincula la celebración con la actividad minera y metalúrgica que articulaba la vida del asentamiento, quizá como rito propiciatorio o acto de agradecimiento en un entorno productivo marcado por la incertidumbre, tal y como informa Hora Jaén.

Otra lectura apunta a un gesto político: una demostración de poder mediante la distribución selectiva de recursos escasos, capaz de generar vínculos de dependencia y reforzar la cohesión del grupo.

La escala del sacrificio animal y la cuidadosa gestión del depósito indican una planificación compleja, impropia de un encuentro cotidiano. Este hallazgo, único en el registro argárico, abre una línea de investigación que podría redefinir la interpretación de otros enclaves del Bronce peninsular.