La España socialista se hace de derechas: es tu legado, Pedro

Había hambre de urnas. Los extremeños tenían la oportunidad que Pedro Sánchez niega al resto de los españoles: hablar donde la democracia es incuestionable. Y han sido los primeros en pronunciarse sobre el Gobierno que nació del mayor acto de corrupción política imaginable (la compra de una investidura con la amnistía de unos golpistas) y que ahora chapotea en el fango de contratos amañados, comisiones millonarias, prostitutas a nómina de nuestros impuestos, pagos en metálico prohibidos a los demás, agresiones sexuales en el mismo palacio de La Moncloa ocultadas por el partido más feminista del mundo mundial y un presidente con su círculo político más estrecho entre rejas, y el familiar, en el banquillo de los acusados.

Las elecciones en Extremadura, aun siendo autonómicas, dejan apuntes muy interesantes para entender el tsunami que vendrá cuando Sánchez tenga a bien devolver la soberanía al pueblo español. Estas tres al menos:

1. Adiós al falso mito de que España es sociológicamente de izquierdas y, por tanto, la derecha sólo puede ganar elecciones por amplia mayoría cuando la izquierda lame sus heridas en la abstención. La participación ha caído mucho menos de lo que se ha multiplicado el voto hacia la derecha, que ha pasado de sumar el 46,9% de los votos en 2023 a abrazar el 60% dos años después, un porcentaje casi idéntico al que cosechó el PSOE e IU en 1991, el mejor resultado histórico de la izquierda extremeña liderada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El PSOE de Sánchez, quien se pateó Extremadura durante la campaña, sale de las elecciones con Vox más cerca de sus talones (apenas 7 escaños separan a los socialistas de los de Abascal) que de los 17 puntos que le distancian del PP, partido que por sí solo suma más diputados que todas las izquierdas juntas. En Extremadura ha caído el último feudo del socialismo amurallado en torno a la sumisión clientelar y lo ha hecho en un tiempo récord.

2. El socialismo no es una fatalidad que nos envían los dioses. No hay rincón en el que la izquierda pueda sentirse imbatible ya frente al avance de las políticas que garantizan el bienestar económico, la seguridad y la España de ciudadanos libres e iguales que se resiste a ser diluida en «territorios» sacrificados en el altar de una falsa pluralidad nacional. El PSOE había ganado nueve de las diez elecciones autonómicas celebradas en Extremadura desde la muerte de Franco. Este domingo ha caído por segunda vez, pero ahora la noticia no es la derrota, sino la magnitud de lo que es un derrumbe en toda regla. El 26% de los votos cosechados por el PSOE son el peor resultado de su historia. Nunca antes había bajado del 39,9%. Disfrutaba del 53% en 2007. Las izquierdas concentran en Extremadura el 36% de los votos; PP y Vox, el 60%. Los socialistas son tercera fuerza en Badajoz, la ciudad más poblada. Hasta la España socialista se ha hecho de derechas y, parafraseando a Alfonso Guerra tras el histórico triunfo del PSOE en 1982, no la va a reconocer ni la madre que la parió. Es tu legado, Pedro.

3. Es la hora del PP y Vox. El momento de demostrar que entienden el mensaje que les va a llegar de las urnas como una ola gigante que anegará los dominios del socialismo podemizado y la corrección progre. Vox no va a desaparecer para hacerle la vida más fácil al PP, el PP no podrá regenerar la democracia de la erosión a la que le ha sometido el sanchismo si busca como aliados al PNV y Junts y los de Abascal se van a quedar sin margen para equivocarse de objetivos y adversario: Sánchez y su muro de odio. Feijóo y Abascal, Abascal y Feijóo. Tanto monta. Están llamados a entenderse si quieren estar a la altura de la tesitura en que les ha colocado la historia. En sus manos está que el saludable vuelco ideológico de la sociedad española no resulte estéril.