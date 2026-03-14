Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 7 al 13 de marzo

SUBE: Loida Zabala

La joven extremeña de Losar de la Vera, de 38 años, con un cáncer de pulmón terminal con metástasis en estadio IV, con nueve tumores cerebrales y lesiones en hígado, riñón, bazo, vesícula biliar y suprarrenales, que le dieron el pronóstico de su enfermedad en 2022, sigue compitiendo en halterofilia en todas las actividades paralímpicas. Y este pasado 8 de marzo se ha proclamado subcampeona de Europa en Georgia, levantando la friolera de 105 kilos y estableciendo un nuevo récord en esta disciplina. «Cuando me senté en mi primera silla de ruedas, me hizo descubrir el verdadero significado de la palabra libertad». A pesar de lo que dice, la vida de esta extremeña no ha sido fácil. A los 11 años estuvo varios meses ingresada en un hospital como consecuencia de una mielitis transversa. Loida atribuye su increíble capacidad de resistencia a su actitud: «Yo pienso que la motivación, el generar todos los días endorfina, exitocina y serotonina, creo que esto puede con todo y hace que tu cuerpo aguante incluso mas de lo que debería aguantar. Mi pacto con el oncólogo es llegar a los JJOO de Los Ángeles. Mi madre y mi pareja no aceptan que mi final esté próximo. La vida es maravillosa y el presente es mío». Claro que lo es. Con toda justicia. No existe la menor duda de que Loida Zabala se merece no solo este SUBE, sino todos los de esta columna.

SUBE: Isabel II

Reina de Inglaterra, fallecida el 8 de septiembre de 2022 en su castillo de Balmoral, con 96 años, después de haber reinado más de 70 años, siendo sucedida por su hijo, el actual soberano, con el nombre de Carlos III. Pero la desaparecida reina es noticia esta semana y en esta columna gracias a la carta que Isabel escribió, durante unas vacaciones en Cornualles cuando sólo contaba 10 años de edad, a su antigua ama de llaves y cuidadora Beatrice Stillman, deliciosa carta descubierta en un baúl bajo una cama y que sorprende por la caligrafía y los dibujos de perros y caballos de la niña princesa. Esta carta es una auténtica joya histórica de un valor, hoy, de 28.000 euros, cifra alcanzada en la subasta realizada por la firma británica Hansons, a petición de William Westacott, sobrino nieto de quien fuera el ama de llaves, quien la conservaba como su mejor tesoro, que lo era, ya que en la subasta alcanzó una cifra seis veces mas de lo estimado.

SUBE: Iñigo Onieva

El empresario madrileño, marido de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, y propietario de un selecto club, el Vega Members en pleno barrio de Salamanca, de 1.000 metros cuadrados, dividido en cuatro ambientes y un bistró, el único espacio abierto al público el pasado 6 de este mes. Lo verdaderamente peculiar es la prohibición del móvil. A la inauguración, asistieron numerosos famosos como su suegra, Isabel Preysler, Carolina Herrera, el matrimonio Hannover, Álvaro Falcó e Isabel Junot, entre otros. La decoración del nuevo club está inspirada en las casas de Nueva York de los años 50 y uno de los salones, el del restaurante, está presidido por un cuadro de su madre, Carolina Molas. «Le gusta pintar en sus ratos libres. Por ello, lo he colocado en lugar preferente rodeado de litografías de Miró». Parece que, desde su matrimonio con Tamara, ha encarrilado su vida. ¡Que dure!

SUBE/BAJA: Victoria Federica de Marichalar y Borbón

La nietísima de los reyes Juan Carlos y Sofía, la hija de la infanta Elena y Jaime Marichalar, que ha aprovechado la semana de la Moda de París para hacer oficial y de manera pública su noviazgo con Jorge Navalpotro, hijo de una familia de empresarios madrileños. El padre del novio es consejero del grupo empresarial LVMH.

Aunque las primeras imágenes de la pareja aparecieron en el pasado mes de enero cuando Victoria y su prometido viajaron juntos a Abu Dabi para presentar a Jorge al rey don Juan Carlos, que esos días cumplía 88 años, la presencia de la pareja en estas dos importantes ocasiones demuestra la seriedad de este noviazgo que es de desear sea el definitivo, ya que a Victoria se le han conocido hasta hoy tres novios: el torero Gonzalo Caballero, Jorge Bárcenas y Borja Moreno. Esperemos que también haya asentado la cabeza; son demasiados amores para tan pocos años de vida.