Surrealista escena en Palma: una mujer instala ‘un salón’ en plena calle y desata la indignación vecinal

Una insólita escena vivida durante la pasada noche en el centro de Palma ha terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los vecinos de la zona de sa Gerreria. Lo que comenzó con una llamada a la Policía Local por un supuesto altercado acabó derivando en una situación tan surrealista como cómica: una mujer que vive en la calle había instalado un auténtico ‘salón particular’ en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en la calle de sa Gerreria, junto a la plaza del Quadrat, donde numerosos residentes alertaron a las autoridades ante el creciente malestar generado por la acumulación de objetos en plena acera. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena difícil de creer: sofá, colchón, mesitas, cajoneras y todo tipo de enseres ocupaban gran parte de la calle, como si se tratara del salón de una vivienda trasladado directamente al exterior.

Lo más llamativo para muchos vecinos fue la presencia de un sofá colocado prácticamente en mitad de la vía peatonal, dificultando el paso de las personas en una calle ya de por sí estrecha. Algunos residentes, entre incredulidad y humor, grabaron vídeos del momento mientras otros observaban la intervención policial desde balcones y portales entre risas y comentarios.

Según explican testigos de la zona, la mujer llevaba varios días acumulando pertenencias en ese punto, aunque durante la noche la situación alcanzó un nivel que provocó numerosas quejas vecinales. La suciedad acumulada, el desorden y los fuertes olores habían generado una creciente indignación entre quienes viven y trabajan en el barrio histórico de Palma.

Los agentes intentaron mediar con la mujer para despejar parcialmente la acera y permitir el tránsito de peatones. Fuentes vecinales aseguran que la comunicación resultó complicada y que la mujer apenas comprendía las indicaciones de los policías. Finalmente, y tras varios minutos de conversación, accedió a retirar temporalmente parte de los objetos, entre ellos el colchón y el sofá que ocupaban el paso principal.

Sin embargo, la situación no tardó en repetirse. Apenas abandonaron el lugar los agentes, la mujer volvió a colocar varios de los enseres en la misma zona, reanudando de nuevo la ocupación de la acera y provocando nuevas protestas entre los residentes. «Parecía un salón montado en mitad de la calle, con sofá incluido. Era surrealista», comentaba uno de los vecinos que presenció la escena.

Otros residentes lamentan que este tipo de situaciones se estén repitiendo cada vez con más frecuencia en determinadas zonas del centro histórico de Palma, reclamando mayor intervención municipal tanto en materia social como de limpieza y convivencia. La escena, que mezcló momentos de tensión con situaciones que muchos calificaron de «esperpénticas» dejó imágenes que rápidamente comenzaron a circular entre vecinos y grupos de mensajería.

Mientras algunos se tomaban el episodio con humor, otros denuncian que el problema va más allá de lo anecdótico y refleja una situación de degradación y abandono en pleno corazón de Palma. Por el momento no ha trascendido si habrá nuevas actuaciones municipales en la zona, aunque el malestar vecinal continúa creciendo ante una situación que, según denuncian, afecta tanto a la convivencia como a la imagen del barrio.