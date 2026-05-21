Baleares pasa en dos años de liderar la siniestralidad laboral a ser la comunidad con menos accidentes

Baleares pasa en dos años de liderar la siniestralidad laboral en España a ser la comunidad con menos accidentes y donde más ha bajado durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre enero y marzo se han registrado 3.694 accidentes laborales, 250 menos que en el mismo periodo de 2025. También se han registrado 40 accidentes in itinere menos y ningún accidente mortal.

Hace dos años, en 2024 Baleares ocupaba una posición preocupante en este ámbito con las tasas más altas del país durante el segundo trimestre de 2024. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la incidencia de accidentes laborales en Baleares alcanzaba los 316 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo y era la comunidad con mayor siniestralidad, por delante de Navarra y Castilla-La Mancha.

Dos años después, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, destaca su valoración positiva sobre este cambio de escenario.

«Estamos satisfechos con el trabajo realizado. Los datos son mejores que nunca, sobre todo si se tiene en cuenta el incremento constante de la afiliación que registra nuestra comunidad. Baleares mantiene una tendencia clara de reducción de los accidentes laborales, y esto es gracias al trabajo del IBASSAL y a la implicación de las empresas y los trabajadores», ha señalado Cabrer.

La consellera también ha destacado el descenso de la siniestralidad en el sector de la construcción, que es el que registra más accidentes graves.

«El año pasado éramos la tercera comunidad en el ranking y ahora nos situamos en el séptimo puesto. Hemos descendido cuatro posiciones».

En referencia al índice de incidencia (la tasa que mide la incidencia de los accidentes de trabajo en relación al número de trabajadores afiliados), en el primer trimestre de 2026 se sitúa en 240. Eso implica una bajada del 9,35% respecto al mismo período del año anterior, cuando la tasa era de 265.

Por islas, Mallorca registra un descenso del 11,95 %; Ibiza, del 18,65 %, y Formentera, del 67 %. Los accidentes en Menorca permanecen estables.

En cuanto a los sectores, la siniestralidad ha bajado un 11 % en la industria, un 15 % en la construcción, un 6 % en los servicios y ha crecido un 35 % en el sector agrario, pese a que la gran mayoría de estos accidentes han sido leves.

Este año, el IBASSAL se ha marcado como objetivo visitar 1.792 empresas de Baleares, frente a las 1.709 empresas visitadas el año pasado. Entre las actuaciones previstas, se reforzará el control de las obras de mayor envergadura, como las del aeropuerto de Palma y las del antiguo Hospital Son Dureta.