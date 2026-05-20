Milton Friedman fue un economista y filósofo político estadounidense nacido en 1912 y fallecido en 2006. Es una de las figuras más influyentes del liberalismo económico y del pensamiento de libre mercado del siglo XX. Sin duda, un pensador que ha dejado un gran aprendizaje a la sociedad, así una de sus declaraciones más conocidas es que «una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas».

En concreto, esta frase aparece en la obra de Friedman y serie televisiva Free to Choose («Libertad de elegir»), publicada y emitida en 1980.

Por tanto, la idea central de esta frase es que si un gobierno intenta imponer igualdad material (igualdad de resultados económicos) sacrificando libertades individuales, terminará perdiendo ambas: habrá menos libertad y tampoco logrará una igualdad real sostenible. En cambio, si una sociedad protege primero la libertad individual —libertad económica, de expresión, de elección—, entonces puede surgir también un mayor bienestar general y una cierta igualdad de oportunidades.

En este contexto, Friedman era una figura que siempre hablaba sobre todo de libertad económica (crear empresas, comerciar, elegir trabajo), propiedad privada, menor intervención estatal, así como de libertad política y civil.

Asimismo, cuando habla del término igualdad, hay una distinción importante, ya que se refiere a igualdad ante la ley (mismo trato jurídico para todos), igualdad de oportunidades (posibilidad de progresar) e igualdad de resultados (que todos tengan ingresos o riqueza similares).

De igual forma, el contexto histórico de esta frase surgió en plena Guerra Fría, cuando había una gran discusión entre las economías capitalistas liberales (como Estados Unidos) y las economías socialistas o comunistas centralizadas (como la Unión Soviética).

Por tanto, la conclusión de Friedman sostenía que los sistemas que intentaban imponer igualdad económica desde el Estado terminaban derivando en burocracia, autoritarismo y menor prosperidad.

Algún economista y politólogo discute esa afirmación

No obstante, algún filósofo y economista discuten esa afirmación. Así, pensadores socialdemócratas argumentan que sin cierto grado de redistribución no existe libertad real para quienes nacen en pobreza. Mientras que otros sostienen que desigualdades extremas terminan concentrando poder y reduciendo también la libertad. Finalmente, autores como John Rawls defendieron combinar libertades básicas con mecanismos de justicia distributiva.

También se critica que la frase presenta «libertad» e «igualdad» como si fueran opuestas necesariamente, cuando muchas democracias modernas intentan equilibrarlas.