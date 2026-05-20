El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, despreció a la madre de Juan Alejandro, un joven fallecido como consecuencia de la DANA que arrasó Letur, cuando ella se acercó para pedirle ayuda: «Tienes que pasear más al perro». Esta desagradable escena sucedió durante una visita de Page junto al equipo de Gobierno de Letur, mientras se encontraban en un centro escolar en el municipio el pasado lunes. «Lo peor es que el perro es de mi hijo y lo paseo yo porque él ya no está vivo para hacerlo», confiesa María Dolores Marín a OKDIARIO.

El pasado lunes 18, el presidente de Castilla-La Mancha acudió a un acto de inauguración de la Escuela Infantil Mª Carmen Jiménez Villar en Letur. La visita fue organizada por el consistorio del municipio. El acto apenas duró una hora, donde Page pudo fotografiarse con los escolares y docentes del centro.

La visita contó con la presencia del alcalde, Sergio Marín Sánchez, el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero Masip, el director adjunto del Gabinete de Presidencia, Ricardo Marín Corroto, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor Noheda.



Tras la breve visita, María Dolores Marín aprovechó la salida de García-Page del centro escolar para abordarle, una vez más, y exigir responsabilidades por la trágica muerte de su hijo en el municipio.

«Buenos días, Emiliano, sigues sin hacer nada por los seis fallecidos en Letur. Alguien tendrá que decir la verdad de lo que pasó o si avisó Protección oficial. Fue una negligencia del Ayuntamiento», reclama María Dolores a Page. Al escuchar estas palabras, el socialista únicamente hace aprecio a que la mujer acude con un perro y responde: «Tienes que pasear más al perro». Marín, al escuchar esta inesperada intervención, responde: «Sí, le paseo mucho».

Desprecio a las víctimas de Letur

Tras unos breves segundos incómodos, Page y la comitiva socialista que le acompaña en la visita guiada continúan su camino. Marín, a pesar del bloqueo momentáneo, continúa pidiéndole explicaciones al presidente de Castilla-La Mancha.

Juan Alejandro, único hijo de María Dolores Marín, es uno de los técnicos municipales que falleció arrastrado por la riada, y encontraron su cuerpo siete días después. El joven falleció junto a su compañera mientras subían la cuesta de Letur en una furgoneta del Ayuntamiento del mismo municipio. Ambos operarios se habían trasladado hasta este lugar con el fin de inspeccionar qué estaba sucediendo en la parte más alta del arroyo. A mitad de este trayecto, los operarios fueron arrastrados por la riada.