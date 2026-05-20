María Dolores Marín, madre de uno de los técnicos municipales fallecidos en Letur como consecuencia de la DANA, ha hablado con OKDIARIO tras el desprecio vivido por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el pasado lunes durante una visita a Letur. La madre del fallecido se acercó al socialista al finalizar el acto de inauguración de un colegio del municipio para pedirle responsabilidades por la trágica muerte de su hijo. A lo que Page, dedicándole una mirada de desprecio, le respondió que tenía que «pasear más a su perro». Tras este ninguneo, María Dolores ha confesado a OKDIARIO que su «fortaleza se la da el dolor que tengo por la pérdida de su hijo».

Dos años después del fallecimiento de su único hijo, el único apoyo que María Dolores ha recibido por parte del Ayuntamiento de Letur es la bonificación del entierro de su hijo, que perdió la vida mientras trabajaba para el consistorio: «El seguro cubre la muerte de la compañera de mi hijo, pero a Juan Alejandro no. Pero iban los dos en la misma furgoneta. A los demás familiares les están arreglando las casas, pero de mí no quieren saber nada».

«No quisieron pagar el funeral de mi hijo. Tuve que ir yo al Ayuntamiento de Letur y presentarle al alcalde las facturas del entierro para que pagaran su entierro. Es lo único de lo que se han responsabilizado y porque fui yo a pedirselo. Ahora me lo echan en cara», lamenta María Dolores.

«A las familias de los otros desaparecidos sí les están ayudando. A uno le están arreglando la casa que se les cayó por la riada. A otros les han expropiado y les están pagando nuevas casas y a la familia de otro fallecido les han comprado una los hijos porque se han quedado huérfanos», explica María Dolores.

La madre de Juan Alejandro reclama justicia

María Dolores pide justicia por el fallecimiento de su hijo, quien perdió la vida mientras trabajaba para el Ayuntamiento de Letur: «Dos años después sigo sin sin saber por qué no avisaron a mi hijo. La teniente alcalde y el alcalde en el juzgado lo hicieron fatal», cuenta a OKDIARIO.

Y añade: «Según mi abogado, una negligencia porque se sabía que en Letur había riesgo de inundación. Desde el 2010 la Confederación Hidrográfica del Júcar lo estaba advirtiendo, pero no hicieron nada por protegerle». Además, cuenta que esta no es la primera vez que se acerca a Page para exigirle responsabilidad por la muerte de su hijo, sino que en dos años ya se ha enfrentado a él hasta en dos ocasiones: «Todas las veces que he ido a hablar con él, en ninguna me ha respondido o ha querido hablar conmigo; siempre me desprecia».

Esta madre confiesa a OKDIARIO que hoy «no tenía pensado ir a enfrentarle», porque admite estar «cansada» de reclamar justicia para su hijo y que desde las instituciones le «desprecien» a ella y a su trágica historia. También cuenta el «mal gusto» de que la empresa que trabaja para el Ayuntamiento organizó un festival de música apenas dos meses después de los trágicos fallecimientos.

Y añade: «Siempre llevo la misma camiseta con el nombre y la cara de mi hijo para que Page y todos sepan quién soy y que voy a seguir pidiendo justicia y transparencia por la muerte de Juan Alejandro».

«Dos meses después de que Juan Alejandro falleciera en la riada, me llaman de la empresa que organiza el festival, para decirme que si quiero alquilar a los asistentes la casa en la que vivía mi hijo. Me dolió mucho esa llamada», cuenta.

María Dolores confiesa a este periódico que seguirá luchando por su hijo y pidiendo responsabilidades a Page y al consistorio socialista que le ha dado la espalda desde hace dos años y le han tachado de «loca» y «rata por pedir que paguen el funeral de mi hijo».