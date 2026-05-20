El Rayo rebosa ilusión antes de la final de la Conference: «Tenemos la seguridad de que va a ser nuestra»

«El mejor día de nuestras vidas». Así es como ve Sergio Camello el próximo 27 de mayo. Ese día, el Rayo Vallecano disputará la primera final de su historia en Europa, la de la Conference League. Será en Leipzig, que se convertirá por un día en una pequeña Vallecas, puesto que 12.000 rayistas acudirán a la cita más importante en el siglo de historia de la entidad. El delantero franjirrojo representa al máximo esplendor la ilusión que vive todo el barrio y no se esconde al afirmar que está totalmente convencido de que ganarán: «Tengo la seguridad de que la copa va a ser nuestra».

Día poco habitual en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Cerca de un centenar de profesionales de los medios de comunicación estaban acreditados para el media day organizado por la UEFA previo a la final de la Conference. A una semana del partido contra el Crystal Palace, donde buscarán el primer título de su historia, la ilusión desborda Vallecas y se palpa en un grupo que sueña con levantar ese título y brindárselo a la afición. De hecho, es la palabra que más repiten, junto a otras que reflejan el orgullo de todo un barrio y, también, del fútbol español, que ve cómo su club humilde por excelencia acaricia el cielo.

Por los sets que había preparados en uno de los campos aledaños al de entrenamiento han desfilado prácticamente todos los futbolistas de la plantilla rayista. Desde Camello, que ha sido el más contundente de todos al señalar que el equipo está «más que preparado» para ganar ese título, pasando por los capitanes Óscar Trejo y Óscar Valentín, así como Álvaro García, Isi Palazón o Jorge de Frutos.

Uno de los que se ha parado también ante OKDIARIO ha sido Trejo, que vivirá en Alemania el último partido de su carrera, puesto que cuelga las botas. Pese a todas las emociones que vivirá en esa final ante el Crystal Palace, el veterano centrocampista se sentirá «como esos nenes que les dan un juguete nuevo» pero «a ‘full’ para poder conseguir algo histórico».

Un Rayo histórico

Esta temporada ha sido histórica para un Rayo Vallecano que ha disputado por segunda vez en más de un siglo de vida una competición continental. Hacía 25 años que no lo hacían. En esta ocasión, el conjunto madrileño ha logrado llegar a una final que les hace soñar con el primer título continental. Llegan sin presión, pero con la responsabilidad de ponerle la guinda a una temporada que ha sido un regalo para ellos y para una afición que nunca olvidará esta 2025-2026.

Llegan lanzados, en un momento de forma espectacular en el que, como señala Iván Balliu, otro de los capitanes, «estamos participando los menos habituales y estamos sacando buenos resultados». «Llegamos todos superenchufados y con esa chispa que nos puede ayudar», añade el internacional albano. que lanza también un mensaje para su afición: «Que lo disfruten, que va a ser la primera vez y se lo merecen».

Otro de los futbolistas importantes en este Rayo, Andrei Ratiu, destaca que una de las claves del momento que viven es el no haber tenido una «posición cómoda» en Liga hasta estos dos últimos partidos, donde además se juegan repetir la clasificación para la Conference. «Hemos tenido que estar más concentrados», señala, lo que les ha permitido llegar en «muy buena dinámica y muy bien a la final».

«Ilusión» y «responsabilidad» con la Conference

La final de la Conference será la primera para el Rayo y para muchos de sus jugadores. «No sabemos si vamos a poder disfrutar de otra final europea», relata De Frutos. Futbolista clave este curso el segoviano, que está a la espera de conocer si, más allá de lo que logre con el conjunto franjirrojo este verano, acaba entrando en los planes de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Por el momento, únicamente quiere pensar en Leipzig: «Tenemos que disfrutar igual que en todas estas rondas. En la final, sin presión pero con ganas de levantar el título».

Lo que está claro es que el vestuario quiere ganar esta competición y se ve con fuerzas para doblegar al Crystal Palace. «Tenemos la responsabilidad de terminar de la mejor manera esto que hemos construido», afirma Gumbau. Principalmente, para regalárselo a una afición con la que existe una conexión muy especial. Y es que, en Vallecas todo es distinto. Como bien sabe un Trejo que se siente un vallecano más, la idiosincrasia del barrio va de la mano de un Rayo que es «amor, trabajo y humildad» y que espera seguir soñando despierto más allá del próximo miércoles.