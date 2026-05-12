Cómo viajar a Alemania para ver al Rayo en la final de la Conference League: mejores precios, dónde alojarse, qué hacer en Leipzig

El sueño europeo del Rayo Vallecano ya es una realidad. El conjunto franjirrojo disputará el próximo 27 de mayo la final de la Conference League ante el Crystal Palace en Leipzig, Alemania, en la primera final continental de toda su historia. La ciudad alemana ya se prepara para recibir a miles de aficionados rayistas que quieren acompañar al equipo en una noche histórica.

En qué ciudad juega el Rayo la final

La ciudad donde se disputará es Leipzig. La final se disputará en el Leipzig Stadium, también conocido como Red Bull Arena, con capacidad para más de 44.000 espectadores. El estadio ya acogió partidos del Mundial de 2006 y de la Eurocopa 2024.

Leipzig está situada al este de Alemania y es una de las ciudades más modernas y universitarias del país. Además, tiene un tamaño cómodo para moverse andando o en transporte público durante los días previos a la final.

Cómo llegar a Leipzig desde Madrid

La forma más rápida es el avión. Aunque Leipzig no suele tener demasiados vuelos directos desde España, muchos aficionados están optando por viajar vía Berlín, Frankfurt o Múnich y después completar el trayecto en tren.

Otra opción muy utilizada es aterrizar en Berlín y coger un tren rápido hasta Leipzig, un recorrido de aproximadamente una hora y cuarto.

Para quienes busquen ahorrar dinero, también existen alternativas en autobús desde Madrid, aunque el viaje supera las 24 horas. Algunos aficionados incluso están organizando viajes en coche compartido para abaratar costes y convertir el desplazamiento en una auténtica aventura rayista.

Mejores zonas para alojarse

Las zonas más recomendables son el centro de Leipzig y los alrededores del estadio. Hoteles como MEININGER Hotel Leipzig Central Station, B&B HOTEL Leipzig-City o GRONERS Leipzig ofrecen buenas conexiones y precios más accesibles para los aficionados.

Para quienes quieran estar cerca del ambiente futbolero y del estadio, Arena City Hotel Leipzig Mitte es una de las mejores opciones por ubicación.

Qué hacer en Leipzig antes de la final

Leipzig mezcla ambiente universitario, música y fútbol. La zona del casco antiguo está llena de bares y pubs donde ya se espera presencia masiva de aficionados del Rayo. Locales como Champions Sports Bar Leipzig, Kildare City Pub o Joseph Pub apuntan a convertirse en puntos de encuentro para la hinchada franjirroja durante las horas previas al partido.

Vallecas sueña con levantar el primer título europeo de su historia; Leipzig ya empieza a teñirse de rojo y blanco.