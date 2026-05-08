El efecto dominó de la victoria del Rayo: ¡España podría tener hasta 9 equipos en Europa!

La victoria del Rayo contra el Estrasburgo y el histórico pase a la final de la Conference League del conjunto madrileño tiene triple premio: la opción de que los madrileños disputen el título, la plaza extra en Champions League y la posibilidad de que 9 equipos españoles puedan participar la próxima temporada en competiciones europeas. El triunfo del equipo de Vallecas fue celebrado en muchos puntos de la península.

El Rayo Vallecano hizo historia el jueves después de defender con éxito el 1-0 conseguido en el Estadio de Vallecas y también vencer al Estrasburgo en el partido de vuelta para acceder a la primera final de su historia. Ahora, los de Íñigo Pérez lucharán por el título de la Conference League contra el Crystal Palace en la final que se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig el próximo miércoles 27 de mayo.

En este partido de vuelta de las semifinales de la Conference League también estaba en juego una plaza extra de Champions para España. Una victoria del equipo de Vallecas confirmaba la presencia de otro equipo español en la próxima edición de la máxima competición europea y esto fue gracias a un Batalla que paró un penalti en el descuento. Gracias a esta doble parada milagrosa del portero argentino, el quinto clasificado de la Liga EA Sports jugará la próxima Champions.

Todo hace indicar que esta plaza será para el Real Betis, que a falta de cuarta jornada para la conclusión del campeonato ocupa el quinto lugar con 53 puntos, seis más que los 47 que tiene el Celta, que es el sexto clasificado. Así que el cuadro vigués sería el que disputaría la próxima edición de la Europa League, salvo remontada milagrosa en los 12 puntos que hay en juego.

La victoria del Rayo y 9 equipos en Europa

La victoria del Rayo Vallecano confirmó la presencia de 8 equipos españoles en Europa la próxima temporada y podrían ser 9 en caso de que el conjunto vallecano lograra alzarse con el título de la Conference League. Esto daría a los madrileños la clasificación para la próxima edición de la Europa League, que a día de hoy también disputarían el Celta como sexto clasificado y la Real Sociedad como ganador de la Copa del Rey.

Así que a los cinco participantes en Champions y los tres de Europa League habría que sumarle otro en Conference League. A falta de cuatro jornadas para el final de Liga, este puesto sería para el Getafe, que es séptimo con 44 puntos, los mismos que el Athletic Club. Osasuna, que es décimo con 42, también aspira a este puesto, igual que el Valencia o Espanyol, que tienen 39 y tendrían que obrar un milagro. De esta manera, así quedaría el reparto de plazas europeas a falta de la final de la Conference League y con cuatro jornadas por disputar: