Resultado Estrasburgo – Rayo Vallecano hoy: resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la semifinal de la Conference League 2026
La crónica: El Rayo Vallecano atraviesa Europa para llegar a la final de la Conference Legue
El Rayo Vallecano será el decimotercer equipo español que juegue una final europea
El Rayo Vallecano ganó en la ida por 1-0 y espera poder clasificarse para la final de la Conference League
El Rayo Vallecano se cita con la historia en el Stade de la Meinau. Los de Íñigo Pérez tienen que afrontar un durísimo encuentro frente al Racing de Estrasburgo en tierras galas en esta vuelta de las semifinales de la Conference League. El equipo de la franja roja en el pecho llega a este choque por delante en el global de la eliminatoria, pero la diferencia es mínima y es por ello que no podrán dar nada por sentado hoy. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Estrasburgo – Rayo Vallecano.
Racing de Estrasburgo – Rayo Vallecano, en directo
Así están las semifinales de la Conference League
Hoy es un día importante para el fútbol europeo y para la competición de bronce del viejo continente, ya que en unas horas conoceremos a los dos equipos que se clasificarán para la gran final de la Conference League. Por ahora, el Rayo Vallecano está por delante en la eliminatoria frente al Racing de Estrasburgo tras la victoria por 1-0 en Vallecas la semana pasada. Por su parte, la ventaja del Crystal Palace en la otra eliminatoria es mayor, ya que los londinenses consiguieron ganar por 1-3 al Shakhtar Donetsk en la ida y ahora tienen que defender dicho marcador para intentar sacar el billete para el encuentro decisivo.
La gran final de la Conference League
Son muchos los aficionados del Rayo Vallecano que se están mordiendo las uñas hoy ante este partido histórico de su equipo y que todavía no quieren pensar en la final de la competición hasta que certifiquen su victoria frente al Racing de Estrasburgo. Recordamos que la gran final de la Conference League está programada para el miércoles 27 de mayo, unos días antes de la de la Champions League, y que se jugará en el Red Bull Arena, que está en la ciudad alemana de Leipzig.
¡Vamos, Rayo!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Racing de Estrasburgo – Rayo Vallecano que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League. El Stade de la Meinau será el escenario donde se decidirá cuál de estos dos equipos avanza a la gran final de este torneo y en España estaremos muy atentos y deseando que avance el conjunto madrileño, lo que también podría facilitar una plaza extra para Europa para la Liga de cara al próximo curso.
Un título europeo
El Rayo Vallecano se convierte en el decimotercer equipo español que peleará por un título europeo.
El Betis sonríe
Este resultado garantiza que España tendrá una plaza adicional para la Champions League. El quinto clasificado en Liga se meterá y salvo hecatombe, ese puesto será para el Real Betis.
¿Cuándo es la final de la Conference League?
El Rayo Vallecano disputará la final de la Conference League contra el Crystal Palace el próximo miércoles 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig. Vaya partidazo nos espera con un equipo español jugándose un título europeo.
La crónica
¡Aquí la tenemos recién salida del horno! La crónica del Estrasburgo 0-1 Rayo Vallecano con la que los de Íñigo Pérez se meten en la final de la Conference League.
¡FINAL!
Termina el partido en Francia. ¡¡EL RAYO VALLECANO ES FINALISTA DE LA CONFERENCE LEAGUE!!
Min 90+6
¡Despeja el Rayo!
Córner a favor del Estrasburgo y se pita falta en ataque de los franceses.
Min 90+4
¡¡LO PARÓ BATALLA!!
Enorme el guardameta del Rayo Vallecano que le detuvo la pena máxima a Batalla y fue a muerte también en el rechace para detener también el rebote.
Min 90+2
¡Penalti a favor del Estrasburgo!
Córner a favor del conjunto francés al que subió Penders a rematar. Tras unos rechaces hubo un disparo y Óscar Valentín tocó el balón con la mano, aunque le vino de un rebote de un compañero.
Min 90
¡Ocasión y tiempo añadido!
Vaya misil de Ouattara que se marchó rozando el larguero. ¡Se anuncian que se jugarán 6 minutos más en este partido!
Min 87
Atienden a Balliu
Chocó el lateral derecho con un futbolista del Estrasburgo y han tenido que entrar a atenderle, pero podrá continuar sin problema. Luego hubo amarilla a Batalla por perder tiempo.
Min 86
Amarilla
Cartulina para Óscar Valentín. Ha habido un pequeño amago de calentarse el partido, pero parece que va a quedar en nada.
Min 85
Más cambios
Íñigo Pérez sigue dándole un aire fresco al equipo y realiza una doble sustitución. Entra Gumbau por Unai López y Álvaro García por el Pacha Espino. Previamente chutó a portería Doué, pero la bola fue a las nubes.
Min 80
¡Fuera!
Contragolpe del Rayo Vallecano, pero el disparo de Pedro Díaz fue mordido y se le marchó fuera.
Min 78
Cambios en el Rayo
Isi y De Frutos dejan el verde. Entran Balliu y Pedro Díaz. El Rayo está cada vez más cerca de la final.
Min 76
¡Se fue muy alto!
Córner a favor del Estrasburgo que despeja Jorge de Frutos y Camello intentó un contragolpe, pero le robaron el balón en zona de tres cuartos. Isi recuperó el cuero y su chut se marchó a las nubes.
Min 73
¡Chavarría!
Vaya intervención del lateral, que llegó para taponar un disparo mano a mano del Estrasburgo. Después Batalla estuvo rápido para llegar a línea de fondo y evitar el disparo de Valentín Barco. Tienen que atender al guardameta.
Min 68
¡Perdona Camello!
Vaya intervención de Penders para hacerse grande y tapar toda la portería y evitar el gol de Camello en su primera intervención.
Min 67
Cambio en el Estrasburgo
Ahora hay cambio en el cuadro francés. Se marcha El Mourabet. Entra Amo-Ameyaw.
Min 65
Cambio en el Rayo Vallecano
Íñigo Pérez mueve ficha y quita a Alemao para que entre Sergio Camello.
Min 60
¡Altísimo!
Falta lateral a favor del Estrasburgo y tras un rechace El Mourabet chutó, pero el cuero fue al primer anfiteatro.
Min 58
¡Muy desviado!
Isi asistió a De Frutos para que el internacional gozase de una gran ocasión, pero cruzó demasiado su disparo.
Min 52
¡Casi mete De Frutos!
En el córner Alemao peinó un balón y Jorge de Frutos mandó su remate fuera por muy poco. El Rayo Vallecano tiene que sentenciar la eliminatoria.
Min 51
¡Isi!
Gran acción del Rayo Vallecano, pero qué pena que Isi se topó con Prenders.
Min 48
¡Fuera!
Remate de Moreira que se marcha fuera. No incomodó a Batalla.
¡Arranca el segundo tiempo!
Rueda el balón de nuevo en Francia. Entró Nanasi en el Estrasburgo y ocupa el puesto de Ben Chilwell. ¡Sacó de centro el conjunto galo!
La otra semifinal de la Conference League
El Crystal Palace y el Shakhtar Donetsk empatan 1-1 en Londres, por lo que los ingleses estarían también en la gran final y serían el rival del Rayo Vallecano en Leipzig.
¿A la final?
Ahora mismo el Rayo Vallecano va ganando 2-0 en el global al Racing de Estrasburgo, lo que significa que estaría en la final de la Conference League.
¡Descanso en Francia!
Termina el primer tiempo en el Stade de la Meinau. ¡El Rayo Vallecano va ganando 0-1 al Estrasburgo!
Min 45
¡Tiempo añadido!
Se jugará un minuto más en este primer tiempo.
Min 43
¡Batalla!
Vaya ocasión clarísima para el Estrasburgo, pero el disparo de Doué lo detuvo Batalla. Gran intervención del arquero del Rayo Vallecano.
Min 41
¡GOOOOOOL DEL RAYO VALLECANO!
¡GOOOOOL DEL RAYO VALLECANO! ¡GOOOOOL DE ALEMAO! Nuevo disparo de De Frutos que desvió un rival y hay córner. Isi fue el encargado de botarlo. El centro del de Cieza fue muy pasado, pero el conjunto madrileño buscó el cuero y puso otra vez un balón al área que remató Lejeune, pero Penders repelió el cuero y ahí el atacante del Rayo no perdonó.
Min 39
Lo busca el Rayo
Centro de Ratiu que despejó la zaga local y en la segunda jugada Jorge de Frutos estrelló su disparo en Chilwell.
Min 35
¡Fuera!
Córner a favor del Rayo Vallecano en el que el balón acaba en la frontal del área. Pacha Espino agarró el cuero y chutó, mandando su disparo fuera por bastante.
Min 33
Cómo va el Estrasburgo – Rayo Vallecano
Hemos superado la media hora de partido y el Estrasburgo y el Rayo Vallecano siguen empatando 0-0. Los de Íñigo Pérez van por encima en el global y estarían en la final de la Conference League.
Min 29
Aprieta el Rayo
Busca el gol el Rayo Vallecano insistentemente. Ahora otra vez Unai y Alemao estuvieron ahí probando al conjunto rival, que sigue resistiendo.
Min 28
Penders
Córner a favor del Rayo Vallecano que terminó con un disparo tímido de Pathé Ciss que detuvo el guardameta del Estrasburgo.
Min 25
Tarjeta amarilla
Primera tarjeta del partido. Es para Ben Chilwell por un agarrón a De Frutos. Tras la falta Isi se atrevió con un chut lejano que se marchó por poco.
Min 20
Córner para los galos
Córner que efectuó Valentín Barco para el Estrasburgo. Remató en el primer palo un jugador del cuadro francés, pero se le marchó fuera sin generar mucho peligro.
Min18
Saque de portería
Falta lejana que Lejeune colgó, pero no encontró a ningún compañero.
Min 16
El tifo
Aparece ahora el tifo en la grada del Stade de la Meinau después de la huelga de animación de los aficionados del conjunto francés.
Min 14
Buen Rayo Vallecano
Ahora mismo el conjunto de Íñigo Pérez es el mejor sobre el terreno de juego, pero la diferencia en el global de la eliminatoria es mínima y tienen que ir a marcar sí o sí.
Min 10
¡Fuera!
Buenísima la recuperación del Rayo Vallecano cerca del área rival, pero el disparo de Jorge de Frutos se marchó por encima del larguero.
Min 7
¡Paradón de Penders!
Vaya palomita acaba de meter el guardameta del Estrasburgo ante un cabezazo buenísimo de Alemao. A punto estuvo de marcar el Rayo Vallecano.
Min 4
Córner desperdiciado
Tuvo un saque de esquina el conjunto vallecano, pero despejó el centro la zaga local.
Min 3
Buena defensa
Bien plantado el Rayo Vallecano con Lejeune y Ratiu haciendo un buen trabajo defensivo para robarle el balón al cuadro francés.
¡Comienza el Estrasburgo – Rayo Vallecano!
¡Rueda el balón en el Stade de la Meinau! Sacó de centro el Rayo Vallecano.
Cambio de última hora
Ilias ha sentido molestias en el calentamiento y el extremo no va a jugar. Va a entrar el Pacha Espino en su lugar.
¡5 minutos!
Esto ya va a arrancar en tierras galas. Los jugadores del Rayo Vallecano y del Racing de Estrasburgo están a punto de saltar al verde mientras suena el himno de la Conference League.
La previa
Ya no falta nada para que ruede el balón en Francia y aprovechamos para dejarles la mejor previa del Estrasburgo – Rayo Vallecano.
Árbitro del Rayo Vallecano – Estrasburgo
El árbitro escogido por la UEFA para dirigir este Estrasburgo – Rayo Vallecano fue el eslovaco Ivan Kružliak. En el VAR estará el veterano holandés Pol van Boekel.
Dónde juega el Rayo Vallecano contra el Estrasburgo hoy
Este partido de la vuelta de las semifinales de la Conference League se juega en Francia, más concretamente en la región de Alsacia. El Stade de la Meinau es el escenario donde se ven las caras el Racing de Estrasburgo y el Rayo Vallecano.
Horario del Estrasburgo – Rayo Vallecano
La UEFA había programado este Estrasburgo – Rayo Vallecano en el horario de las 21:00 horas (horario peninsular), por lo que queda una media horita para que ruede el balón en tierras galas.
Alineacion del Estrasburgo
Y también conocemos el once del cuadro francés con el que quieren darle la vuelta a la eliminatoria hoy. Esta es la alineación oficial del Racing de Estrasburgo contra el Rayo Vallecano: Penders; Doué, Omobamidele, Chillwell; Moreira, El Mourabet, Doukouré, Ouattara; Barco; Enciso, Godo.
Dónde ver el Rayo Vallecano hoy vs Estrasburgo en directo
Este partido entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano se podrá ver en directo por TV por Movistar+, que es de pago. En OKDIARIO narraremos en vivo online y en streaming gratis lo que suceda en este partido de vuelta de las semifinales de la Conference League.
¡Alineación del Rayo Vallecano!
Ya conocemos el once de Íñigo Pérez para intentar cerrar el pase a la gran final de la Conference league. ¡Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano hoy contra el Estrasburgo! Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Ilias, Isi, De Frutos; Alemao.
¡Falta una hora!
Tenemos por delante una hora llena de nervios, ya que falta poco para que arranque este partidazo de las semifinales de la Conference League en Francia. En breves momentos informaremos sobre las alineaciones del Estrasburgo y del Rayo Vallecano.
La final de la Europa League
Aprovechamos también para informar que el Aston Villa de Unai Emery disputará la final de la Europa League contra el Friburgo.