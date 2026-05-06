A qué hora empieza el Estrasburgo - Rayo Vallecano: cuándo se juegan las semifinales de la Conference League y canal de TV para ver en directo y gratis el partido.

El Stade de La Meinau está listo para acoger un partidazo entre el Racing de Estrasburgo y el Rayo Vallecano en esta vuelta de las semifinales de la Conference League. Los vallecanos esperan poder defender la ventaja que traen del partido que se disputó hace una semana en Madrid y así poder meterse en la gran final de la competición de bronce del viejo continente. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque.

Horario del Estrasburgo – Rayo Vallecano: a qué hora empieza el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano viaja a Francia para enfrentarse al Racing de Estrasburgo en el partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League. El conjunto que dirige Íñigo Pérez consiguió llevarse el triunfo por 1-0 hace una semana en el Estadio de Vallecas gracias al solitario tanto de Alemao, que permite a los madrileños estar por delante en esta eliminatoria que ahora van a tener que cerrar en el Stade de la Meinau. Si los de la franja roja en el pecho consiguen avanzar disputarían la gran final ante el Shakhtar Donetsk o Crystal Palace.

Cuándo es el partido de Conference League Estrasburgo – Rayo Vallecano

La UEFA ha programado este emocionante Estrasburgo – Rayo Vallecano de la vuelta de las semifinales de la Conference League para este jueves 7 de mayo. El organismo que controla todo el fútbol continental ha fijado este partidazo entre franceses y madrileños en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todos esperan que no se produzcan incidentes ni altercados en la previa entre los aficionados, por lo que el balón debería rodar de manera puntual en el Stade de la Meinau.

Dónde ver en directo gratis el Estrasburgo vs Rayo Vallecano: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos en nuestro país para retransmitir en exclusiva todos los partidos de la competición de bronce del fútbol continental, así como de la Champions y de la Europa League, es Movistar+. Este Estrasburgo – Rayo Vallecano que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recalcar que este canal es de pago dentro de este operador privado, por lo que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos los aficionados del cuadro de Vallecas y los amantes del fútbol continental en general que no se quieran perder este partidazo también van a tener la oportunidad de ver el Estrasburgo – Rayo Vallecano de la vuelta de las semifinales de la Conference League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está preparada para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, esta plataforma ofrece a todos sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que ocurra en el Stade de La Meinau.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este partido en el que los de Íñigo Pérez se la juegan en la vuelta de las semifinales de la Conference League. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Estrasburgo – Rayo Vallecano desde una hora antes de que comience el choque. Cuando acabe publicaremos la crónica del encuentro y también compartiremos las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde el Stade de La Meinau.

Dónde escuchar por radio en directo el Estrasburgo – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto madrileño que no vayan a poder ver este partidazo tan importante para ellos en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el choque de la vuelta de las semifinales de la Conference League. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estrasburgo – Rayo Vallecano para narrar todo lo que ocurra desde tierras galas.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Estrasburgo – Rayo Vallecano?

El Stade de La Meinau, ubicado en la región francesa de Alsacia, será el campo donde se jugará el Estrasburgo – Rayo Vallecano de la vuelta de las semifinales de la Conference League. Este recinto deportivo se inauguró en 1914, por lo que tiene una gran historia a sus espaldas. Tiene aforo para 32.000 aficionados y se espera que haya una gran entrada para este choque en el que hay en juego un billete para la gran final de la competición de bronce del fútbol europeo.

La UEFA ha designado al árbitro eslovaco Ivan Kruzliak para que dirija la contienda entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Al frente del VAR va a estar el holandés Pol van Boekel revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Stade de La Meinau para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda a analizar dicha acción.