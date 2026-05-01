Iñigo Pérez: «Merecimos marcar más goles pero tendemos a lamentarnos y a olvidar que hemos ganado»

Un hombre satisfecho era Iñigo Pérez al término del primer asalto de las semifinales de la Conference League ante el Racing de Estrasburgo. No era para menos, su Rayo Vallecano había conseguido ganar en casa para irse con ventaja a la vuelta, que se celebrará en Francia. Eso sí, se lamentaba por no haber podido conseguir una renta mayor, puesto que tuvieron oportunidades para hacerlo. «Hemos hecho merecimientos para obtener algún más», señalaba el entrenador rayista, indicando que se iba con un «sinsabor» por no haberlo logrado. Sin embargo, dejaba claro que tocaba «disfrutar de esta victoria». «Hemos dado el primer paso, queda el segundo», sentenciaba.

«Tendemos a lamentarnos y a olvidar que hemos ganado 1-0. La primera parte era la que pedía el partido, el tanteo y en el descanso hemos podido hablar un poco y la segunda parte es extraordinaria. Es honesto y justo darnos un poco de cariño y valorar la victoria», añadía al respecto, diciendo que no debían permitirse «ponernos un ‘pero’».

No fue un partido sencillo, pero el Rayo sacó su mejor versión en la segunda mitad, tras una primera mucho más igualada. «Conozco mucho a este grupo de jugadores y sé que son un equipo bárbaro mentalmente. Vienen años luchando contra las adversidades. Les he dicho que eran unas semifinales de Europa, que un 0-0 estaba bien y con esa liberación y aceptación hemos estado más sueltos, decidiendo bien… un Rayo más idéntico al que nos gusta a todos», afirmaba.

Por el momento, no quiere oír hablar de la vuelta, toca disfrutar de «las horas posteriores» y centrarse en lo que viene: «El domingo a las cuatro y algo tenemos un partido muy importante contra el Getafe en Liga. Tendremos tiempo de hablar de la vuelta».

El entrenador del conjunto franjirrojo explicaba que ahora toca mirar al encuentro de Liga: «Es en lo que me tengo que centrar. El domingo tenemos que jugar un partido en el que es importante canalizar la euforia para lo que viene el domingo y si no fueramos capaces de hacerlo, tendríamos que hacer un esfuerzo para mandarlo a una nube y ser capaces de hacer un ejercicio mental. El partido del domingo no es tan bonito pero tenemos que saber que es nuestro nutriente principal para sobrevivir».

El partido fue una fiesta desde horas antes de su disputa. Vallecas vivió una de las mejores tardes de su historia, generando un ambiente que fue fundamental para que el equipo se lanzara a por el triunfo: «Vallecas es un regalo para todo el que venga a verlo. Necesitamos su apoyo, pero muchas veces te puede llevar a un equívoco de querer lanzarte. De un año a esta parte, esta temporada ese aspecto lo controlamos mejor desde la táctica, el posicionamiento… Portería a cero. Estoy muy contento».

Esa energía llegó a afectar al equipo, teniendo que canalizarlo al descanso. «Creo que ese exceso de emoción muchas veces la debemos obviar. Debemos intentar saber que la emoción va a estar y después les he dicho que había que ir al 1% de la parte táctica, lo que nos va a hacer tener una victoria. Ver a la gente tan desatada provoca esta sensación de no puedo fallar, pero lo hemos solventado después del descanso», indicó.

Para Iñigo Pérez, la sensación de ver así Vallecas es algo «irrepetible». «Son sensaciones y momentos que vamos a guardar para toda la vida. Es más difícil solventar la deuda con la gente. Es una entrega incondicional. Es muy especial. Un día de tener todo el día un nudo en la garganta. Tienes que hacer como que controlas todo y estoy muy contento con la victoria», apuntó el técnico del Rayo.

No será sencilla la vuelta en Estrasburgo, pero el técnico señaló que lo sucedido en Atenas –donde el AEK llegó a empatarles un 3-0– «sirve de aprendizaje, porque no lo habíamos vivido». «No quiere decir que no vaya a suceder y ellos vienen de remontar un 2-0, conocen el escenario que quieren en la vuelta. Nosotros fuimos remontados y ellos remontaron, creo que el resultado puede ser escaso pero creo que un resultado mayor nos proyectaría más a lo que sucedió en Atenas», añadió.