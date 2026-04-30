‘Vallekas’ presenta un tifo espectacular para la cita histórica del Rayo Vallecano contra el Estrasburgo

Noche histórica en Vallekas, en la ida de las semifinales de la Conference League. Un partido que toda la afición del Rayo Vallecano llevaba una vida esperando. Enfrente, el Estrasburgo francés, el mejor equipo de la fase de liga, contra el que se iban a jugar su presencia en Leipzig. Y si la afición del conjunto madrileño estuvo espectacular al recibir al equipo, sobresalió cuando sus jugadores saltaron al césped. El mosaico que cubría la totalidad del viejo estadio de Vallecas fue impresionante.

«El barrio más grande de Europa. VALLEKAS», rezaba la pancarta desplegada en el fondo del estadio. Verdad o no, lo cierto es que el Rayo ha despertado una enorme ilusión en uno de los barrios más humildes de Madrid, haciéndole soñar con el primer título de su historia, una Conference League que sueñan con levantar el próximo 27 de mayo en la ciudad alemana.

El lleno era total en el estadio. Casi 15.000 espectadores abarrotaban las gradas para el partido más importante de la historia del club franjirrojo. El Rayito jugaba su primera semifinal europea y lo hacía con todo un barrio entregado a los Isi, De Frutos y un Trejo que, pese a ser suplente, tiene ganado el corazón de su afición.

Los jugadores entraron a pie al estadio de Vallecas, donde esperaban miles de rayistas que este jueves pueden firmar el récord histórico de asistencia a un partido del Rayo como local. La ocasión lo merece. Son las primeras semifinales de la historia del Rayo Vallecano en Europa, en sus casi 102 años de historia.

La fiesta no se ha hecho esperar y, en las horas previas al partido, la afición se ha congregado para recibir a los jugadores de Iñigo Pérez. A eso de las 18:30 horas los protagonistas llegaban al estadio bajo una nube de humo y con miles de aficionados empujando en busca de un sueño: el primer título continental de la historia del Rayo.