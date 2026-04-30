El partido del siglo para el ‘Euro Rayo’: a por el sueño de la Conference League contra el Estrasburgo

El Rayo Vallecano tiene este jueves la cita más importante de sus casi 102 años de historia. Vallecas se engalana para recibir en la ida de las semifinales de la Conference League al Estrasburgo. El conjunto franjirrojo se marcó como objetivo llegar lo más lejos posible en esta competición y vaya si lo ha hecho. El sueño de ganar su primer título está más cerca y sólo dos partidos le separan de la final de Leipzig, en la que estará el ganador del Crystal Palace–Shakhtar Donetsk.

A las 21:00 horas el Euro Rayo vuelve a escena, en una eliminatoria de Conference que se presenta, de inicio, de lo más igualada. Los de Iñigo Pérez se miden a un Estrasburgo que llega pisando fuerte, tras darle la vuelta a un 2-0 en cuartos de final, goleando por 4-0 al Mainz 05. Los franceses fueron el mejor equipo de la fase de liga, ganando cinco partidos y empatando otro, superando después al Rijeka croata en octavos y a los alemanes en cuartos.

Ahora, llegan a Vallecas con el objetivo de imponer sobre el césped ese favoritismo que, teóricamente, les da el hecho de haber sido los mejores en esta Conference durante los primeros meses de competición. Sin embargo, no será fácil. El pequeño –y reducido aún más en Europa– campo de Vallecas será la trampa en la que el Rayo buscará embotellar y doblegar al Estrasburgo para llevar la eliminatoria viva a Francia, donde se resolverá el jueves que viene.

Si los franceses llegan lanzados, no menos el Rayo. La ilusión se ha apoderado de un barrio que quiere ver a su equipo campeón, contagiando a una plantilla que quiere estar a la altura de las expectativas, logrando el que ya es el mayor hito en la historia de este humilde y centenario club madrileño. A base de buen fútbol y de un ataque de lo más productivo en Europa han conseguido plantarse en semifinales, pero no se conforman y buscarán este jueves elevar al máximo la ilusión de una afición entregadísima.

El Rayo se ilusiona con la Conference League

25 años después de su única participación en Europa, en la extinta Copa de la UEFA –la Europa League actual–, el Rayo Vallecano volvió a jugar competición continental y tiene en mente hacer historia en ella. Por el momento, a nivel interno, ya lo han hecho, puesto que en aquella ocasión alcanzaron los cuartos de final. Se encuentran ya en semifinales y no se conforman. «Todos estamos de acuerdo en que mañana es un partido trascendental y recordado en la historia del club. Hay una exigencia, hay una responsabilidad con el resultado y con tu afición que debes comprometerte», señalaba Iñigo Pérez sobre la gran cita que tienen este jueves.

El Rayo acude a las semis de la Conference con toda la ilusión y, prácticamente, todo el trabajo de una temporada en juego. Saben de la importancia que supone jugar en su estadio, en un ambiente que llevará en volandas a su equipo, como viene haciéndolo en esta competición. Tras superar con relativa facilidad la fase de liga, ganaron al Samsunspor y al AEK de Atenas y, ahora, buscarán contra el Estrasburgo la primera final de su historia para redondear la que ya es la mejor etapa en más de un siglo para este humilde de nuestro fútbol.