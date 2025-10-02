El regreso del ‘Euro Rayo’: la Conference League vuelve a poner en el mapa a Vallecas 25 años después

Vallecas se engalana para un acontecimiento histórico. Su Rayo Vallecano vuelve a Europa y lo hace 25 años después con su estreno en la Conference League. Los franjirrojos se miden este jueves (18:45 horas) al Shkendija normacedonio, en un choque en el que los de Iñigo Pérez buscan reencontrarse con el gol, tras un arranque de buenas sensaciones pero con pocos puntos en la Liga. Una competición en la que tienen muchas expectativas puestas, como ha revelado el técnico antes del arranque: «La mentalidad es llegar a la final y ganarla».

Para eso, todavía queda mucho. Lo primero son estos seis partidos de fase de liga, en los que deben acabar entre los 24 mejores para poder acceder a las eliminatorias finales que les lleven camino de esa final que se celebrará en Leipzig. El Rayo los afronta con toda la ilusión del mundo, en la que es su segunda participación en la historia en competición europea. Mucho ha llovido desde la primera y única, hace cuarto de siglo, cuando los rayistas disputaron la antigua Copa de la UEFA, en la que llegaron a cuartos de final.

A aquellos Lopetegui, Bolo, Míchel o Luis Cembranos que formaban el elenco del Eurorrayo, les relevan hoy en día futbolistas como Batalla, Trejo, Isi, Álvaro García o De Frutos. Y en su cabeza no hay otra cosa que disfrutar y devolverle la ilusión a un barrio que ya soñó en grande hace más de dos décadas y que volverá a hacerlo esta temporada.

El Shkendija es el primer rival de una fase de liga en la que los franjirrojos han tenido suerte, evitando a los cocos de la competición, que en este caso eran equipos como la Fiorentina o el Crystal Palace. Además de los normacedonios, tendrán como rivales a Hacken (Suecia), Lech Poznan (Polonia), Slovan de Bratislava (Eslovaquia), Jagiellonia (Polonia) y Drita (Kosovo). Un calendario asumible para un conjunto vallecano que debería quedar entre esos 24 primeros e, incluso, entre los ocho primeros.

La Conference como alivio para el Rayo

Aunque no han comenzado excesivamente bien el curso. Las sensaciones en cuanto a juego son buenísimas en Vallecas, pero vuelven a tener un problema con el gol que de momento les condena a la zona baja de la clasificación en Liga. Esos problemas de cara a puerta esperan resolverlos en la Conference, donde ya sacaron su poderío goleador en la previa contra el Neman Grodno, al que arrasaron en Vallecas.

Muchas dudas había sobre si podrían jugar en su estadio durante la fase de liga, pero quedaron resueltas hace una semana. Eso sí, se deberán acoger a la normativa de la UEFA, que entre otras cosas ha exigido acortar las dimensiones del terreno de juego –aún más– para cumplir con las medidas de seguridad que exige el organismo continental. Lo importante era no perder esa esencia que les otorga jugar en su barrio y en su viejo estadio en el regreso a Europa, que finalmente se ha conseguido.

El Shkendija, primer escollo

Este jueves, el Shkendija será el primero en pasar por allí. Lo hará en un partido declarado de alto riesgo, debido a los cerca de 200 ultras que les acompañarán. Se trata de un grupo radical de ideología neonazi y de origen albanés que cuenta con un amplio historial de violencia tanto en Europa como en Macedonia del Norte. Se teme que haya enfrentamientos con los Bukaneros, los ultras de la izquierda radical rayista, y también con el resto de la afición en una grada donde no hay separación entre visitantes y locales.

Su presencia será el único miedo de un Rayo que 25 años después vuelve a soñar en grande. La ilusión la reflejaba Isi Palazón en la previa del encuentro, al señalar que el conjunto franjirrojo quiere «hacer algo grande en esta competición». «Hemos luchado por conseguir algo grande en este club, por el barrio y por la afición, que tenía muchas ganas de vivir una competición europea», apuntaba.