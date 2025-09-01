Iñigo Pérez explota: «Si el VAR no funciona, habrá que posponer el partido hasta que funcione»

Iñigo Pérez ha hablado claro después del partido entre el Rayo Vallecano y el Barcelona. El entrenador del conjunto franjirrojo ha mostrado su «apoyo al error arbitral», puesto que es parte del fútbol, pero ha señalado que «si jugamos con VAR y no funciona, habrá que posponerlo hasta que funcione». De hecho, el técnico se enfadó muchísimo durante el partido, llegando a gritar al cuarto árbitro tras el penalti a Lamine Yamal: «¿Ahora no hay VAR? ¿Ahora no hay VAR? ¡Nos vamos!».

Este enfado le llevó a tirar la tablet en la que ven repetido el partido, mientras que uno de sus asistentes le decía al cuarto árbitro «¡qué lo vea aquí!», refiriéndose al dispositivo en el que lo estaban siguiendo ellos. Iñigo Pérez pidió disculpas después por ese cabreo con los colegiados: «Lo primero, me avergüenzo de mi comportamiento en la banda y pido disculpas. Es fruto de la frustración».

«Ha sido un partido muy completo por nuestra parte. Puedes perder, pero hemos estado más cerca de llevárnoslo nosotros», señalaba, antes de entrar a valorar la jugada polémica: «No voy a opinar de las decisiones de los árbitros. Yo siempre he mostrado mi apoyo, porque están aquí desprotegidos. Soy defensor del error. El árbitro es importante y tiene que fallar, no pasa nada».

Después, hablaba del hecho de que el VAR en Vallecas fuera intermitente durante la primera parte: «Lo que me molesta hoy, es que no podemos estar jugando cinco minutos sin VAR y cinco con VAR. Y esa influencia… Nos han pedido disculpas, pero me molesta la falta de eficiencia con estas cosas».

«Si jugamos con VAR y no funciona, habrá que posponerlo hasta que funcione. El fallo del árbitro, yo lo entiendo. Lanzo la idea de que el error arbitral es bueno para el fútbol», ha señalado el entrenador rayista.

Le preguntaban después sobre si se podía hablar de que la competición estaba adulterada: «Adulterar es una palabra fuerte. Más que adulterar, despista como jugador, como árbitro… Todos hemos pensado que lo iba a ver porque era muy claro. Pero no hay VAR. No sé si adulterar, pero no es justo que estemos desprotegidos con sí, no, sí, no… Si pasa otra vez, que tengamos un patrón claro y se suspenda hasta que funcione».