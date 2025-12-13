Locura con Messi en la India: tiran asientos y vallas tras pagar 115 euros por verle sólo 20 minutos

Leo Messi ha comenzado de forma accidentada su visita a la India. Tras el final de temporada en la MLS, donde ha conquistado el título liguero con el Inter Miami, el argentino se ha embarcado en una gira por el país bajo el nombre de GOAT Tour. En su primera parada en Calcuta, Messi hizo una breve aparición en el estadio Salt Lake. Rodeado por acompañantes como Luis Suárez y Rodrigo de Paul, el ’10’ tan sólo compareció durante 20 minutos y desató el descontento de los asistentes. Varios aficionados, que habían pagado alrededor de 115 euros por la entrada, lanzaron los asientos a modo de protesta.

La primera parada de la gira india de Leo Messi ha sido Calcuta. La ciudad del este de la India, además, ha aprovechado la visita del astro argentino para inaugurar una estatua de 21 metros en su honor; aunque el acto sólo pudo contar con la asistencia telemática de Messi. El resto del recorrido le llevará por las localidades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi y se extenderá durante tres días. Es la segunda visita del argentino al país asiático, donde disputó un amistoso contra Venezuela en el año 2011.

Las imágenes de las protestas en Calcuta han dado la vuelta al mundo. Asientos arrancados y arrojados al césped, lanzamiento de objetos al campo y un terreno de juego invadido por los aficionados a modo de protesta. Unos actos que ya han tenido respuesta institucional por parte de la ministra del estado de Bengala Occidental, al que se adscribe la ciudad de Calcuta. «Estoy consternada y conmocionada por la mala gestión que hubo en el estadio de Salt Lake”, ha expresado Mamata Banerjee en la red social ‘X’.

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi. I… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

Banerjee, que se encontraba camino del evento cuando se produjeron los incidentes, ha pedido perdón al ’10’. «Pido sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente», ha indicado. Además, la ministra ha anunciado que se constituirá un «comité de investigación» que realizará una investigación detallada de lo ocurrido para «determinar las responsabilidades y recomendar medidas para prevenir incidentes similares en el futuro».

El fugaz paso de Messi por Barcelona

Leo Messi, junto a una flota de acompañantes entre la que se incluyen Luis Suárez y Rodrigo de Paul, aterrizó en Barcelona el viernes. El paso del ’10’ por la que fue su casa fue fugaz. El avión en el que viajaba el argentino desde Miami hizo una parada protocolaria en el Aeropuerto de Barcelona antes de retomar su viaje a la India. En esta ocasión no hubo visita al Camp Nou ni ningún acto relacionado con el FC Barcelona.