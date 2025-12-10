Leo Messi inaugura la ‘Messi Cup’ presentado por GEICO y recibe el Landon Donovan MLS MVP 2025

Tres días después de que Inter Miami levantara su primera MLS Cup, el Chase Stadium se convirtió en el gran punto de encuentro del fútbol juvenil. En un ambiente festivo -animado por La Banda del Inter Miami- se dio inicio a la Messi Cup presentada por GEICO, el prestigioso torneo sub-16 que reúne a algunas de las mejores academias del planeta: Inter Miami CF, Newell’s Old Boys, CA River Plate, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea FC e Inter de Milán.

El gran protagonista del día volvió a ser Leo Messi, impulsor del torneo y figura central en el desarrollo formativo de Inter Miami CF. Como ocurriera en su presentación oficial el 16 de julio de 2023, la ceremonia se celebró bajo la lluvia.

«Estoy muy ilusionado, muy feliz de poder realizar este evento, la verdad que estamos contentos de poder tenerlos acá. Ojalá que quede como una fecha marcada para siempre, y que este torneo pueda seguir creciendo, pueda seguir estando todos los años, viniendo más equipos, más categorías», comentó Messi.

El futbolista argentino quiso «desearles a ustedes todo lo mejor, sobre todo que disfruten de la experiencia, que se lleven lindos recuerdos, no solo en lo deportivo sino también en lo humano; que les quede un recuerdo de por vida, que se impliquen y hagan nuevos amigos con gente de otros lugares del mundo».

Acá vamos a estar siguiéndolo, presenciando los partidos y, más allá de competir -que para eso vinieron-, que disfruten de esta experiencia, que disfruten de Miami».

Messi, MVP por segundo año consecutivo: un logro histórico en la MLS

En una emotiva ceremonia previa a la inauguración de la Messi Cup presentada por GEICO, Messi recibió el Landon Donovan MLS MVP 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la MLS en conquistar este galardón en dos temporadas consecutivas. El capitán de Inter Miami y de la selección argentina obtuvo un contundente 70.43% de los votos entre jugadores, clubes y medios de comunicación, consolidando una temporada individual tan brillante como decisiva en el título logrado por Las Garzas.

La campaña regular de Messi en 2025 fue sencillamente deslumbrante: 48 contribuciones goleadoras en 28 partidos (29 goles y 19 asistencias), liderando a Inter Miami hacía un año histórico. Pero las cifras cuentan solo una parte de la historia. El campeón del mundo también pulverizó registros goleadores en su camino hacia el Botín de Oro de la MLS 2025 presentado por Audi.

La entrega del trofeo estuvo a cargo del Comisionado de la MLS, Don Garber, y de Nash Dearmin, capitán del Inter Miami sub-16, simbolizando el puente generacional que Messi abre con su legado dentro y fuera del campo.