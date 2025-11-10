El Barcelona no sabía que Messi estaba en el Camp Nou: se enteraron por Instagram

El Barcelona se ha enterado por las redes sociales de Leo Messi que el futbolista argentino estuvo en el Camp Nou. Por sorpresa, el ex jugador culé publicó varias imágenes de su vuelta al estadio azulgrana, que se abrió al público por primera vez el pasado viernes (para un entrenamiento), pero que todavía no está disponible para partidos.

Sin embargo, el Barcelona no conocía que Leo Messi estaba en el Camp Nou. Se han enterado como todos los aficionados y seguidores del argentino, por las redes sociales del argentino. Esto demuestra la tensa relación entre Messi y el actual Barcelona -comandado por Joan Laporta-, con rencillas del pasado y todavía sin arreglar las cosas.

Así, Messi provocó un terremoto a primera hora de este lunes al publicar unas fotos en el Camp Nou (que sigue en obras) y el mensaje de «ojalá pueda volver algún día». El estadio estaba vacío, iluminado y era de noche. «Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…», comentó Messi en sus redes sociales.

Es decir, las fotografías de Leo Messi sobre el césped del Camp Nou se hicieron este domingo por la noche, a tenor de lo puesto por el propio jugador. Coincidió así con el partido del Barcelona en Vigo, con todos los jugadores, cuerpo técnico y directiva en la ciudad gallega.

Desde el Barcelona no tenían ni idea de esta visita de Leo Messi al Camp Nou, tal y como avanza el Diario SPORT, y están ahora investigando cómo sucedió. Y es que el estadio azulgrana está cerrado para todo el mundo y sólo se abrió para el entrenamiento con público el pasado viernes, a modo de prueba para ya en un futuro próximo abrirlo para un encuentro oficial del Barça.

Con ello, desde la entidad culé se han visto sorprendidos por la visita de Leo Messi al estadio azulgrana, no sabían nada y están preguntando cómo pudo acceder el futbolista argentino al interior del Camp Nou. Messi pisó el césped y se fotografió con naturalidad. No tenía permiso del Barcelona, porque en el club desconocían su presencia allí.