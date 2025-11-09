La última del Barcelona con el Camp Nou: «Es la obra más importante en Europa ¡en los últimos 50 años!»

La vuelta al Camp Nou, aunque sea parcialmente y en un entrenamiento de cara al público, ha sido celebrado como una victoria sideral para la cúpula del Barcelona. Desde las altas esferas culés, volver a pisar el césped de su estadio, aunque fuera en un pequeño test y no tuviera carácter oficial, supuso disparar por completo el ilusionómetro. Al menos, así se percibe de boca de la mano derecha de Joan Laporta, Enric Masip, miembro de la comisión deportiva blaugrana que afirmó que se encontraban ante «la obra más importante en Europa en los últimos 50 años».

«Se ha sufrido, el sacrificio ha sido muy grande, la paciencia también, como todo, hay críticas ante las situaciones», explicaba Masip sobre todo el proceso de obra y remodelación del Camp Nou al que ahora, cerca de un año después de la fecha original de apertura del estadio, el Barcelona ve factible la reapertura en un partido de Liga, momento en el que se viene arriba: «Probablemente sea la obra más grande que se ha hecho en Europa con los últimos 50 años. Me explicaron que tiene el doble de cemento que la Torre Agbar, o sea, datos de estos que son tan salvajes como lo es el Barça».

Masip resalta y encumbra a la actual directiva que encabeza el presidente Joan Laporta, la artífice de las obras y la misma que reabrirá el estadio: «Se irá abriendo parcialmente, pero ya que la gente vuelva a casa, vuelva a mi hábitat normal del metro, yo creo que es magnífico. Es un momento de la historia del club para sacar pecho. En el 2021, cuando llegas aquí, hay un campo que cae a pedazos, con una plantilla grande y simbólica, de mucha gente importante, pero con pocas posibilidades».

Masip, en declaraciones para el programa Què t’hi Jugues! de la Cadena Ser, reiteraba también la capacidad del club, del primer equipo, para hacerse fuerte fuera del Camp Nou, en Montjuic, durante todo este tiempo ha competido e incluso ha logrado levantar títulos: «Hemos ganado una Liga en Montjuïc, que era impensable. Todos los elementos habían jugado en contra y se han ido superando, y, además, con esa situación económica que hablábamos».

Tras el entrenamiento del primer equipo en el Camp Nou, Masip destacaba que era un día «muy emocionante» por «reunir a tanta gente, que volver a ver las calles llenas de barcelonistas, arriba y abajo, un día laborable, imagínense la fiesta que será, cuando realmente ya puedas jugar el primer partido, que espero que sea muy pronto».

En principio, si nada se tuerce en los ya maltrechos planes del Barcelona, con numerosas fechas fijadas para el regreso al Camp Nou en partido oficial pero ninguna cumplida, el club espera recibir la licencia pertinente para ampliar el aforo hasta las 45.000 localidades, cifra comparable a lo que hasta el momento han ido metiendo en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la que disputar el próximo encuentro de Liga, ya sea ante el Athletic de Bilbao o ante el Alavés, los dos próximos enfrentamientos como locales.