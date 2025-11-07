Varios asientos VIP terminaron rotos tras la primera prueba de acceso al público en el nuevo Camp Nou. 23.000 personas accedieron al entrenamiento del Barcelona a puerta abierta y disfrutaron del regreso al nuevo estadio, que todavía sigue en proceso de obras. Un nuevo estadio que todavía presenta algunas chapuzas.

El Barcelona ha regresado este viernes al Camp Nou. Un regreso parcial y de prueba. Parcial porque solamente 23.000 personas pudieron entrar a las gradas del nuevo estadio y de prueba porque solamente fue un entrenamiento a puerta abierta. Para el primer partido habrá que esperar hasta finales del mes de noviembre.

Son varias las cuentas de redes sociales que han reportado problemas con algunos de los asientos del nuevo Camp Nou. Hay imágenes que circulan en internet que demuestran que varios asientos VIPS se rompieron durante la presencia de los aficionados en las gradas. Al parecer, se colocaron de pie encima de los asientos y estos cedieron al peso de los hinchas.

Una chapuza que demuestra una realidad. El Camp Nou sigue en proceso de obras y está muy lejos de acabarse. Era solamente una prueba para ver que todo funcionaba a la perfección, sobre todos los accesos al recinto. Y es cierto que todavía el club azulgrana tiene muchos problemas para solventar.

Tres asientos VIP resultaron rotos porque algunas personas estaban de pie sobre ellos pic.twitter.com/XXjbh6OGGB — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 7, 2025

El Barcelona abrió las puertas del Camp Nou al público 900 días después de su último partido allí. Las puertas del nuevo estadio blaugrana, en plena reforma, abrieron para que 23.000 aficionados pudiesen disfrutar de un entrenamiento a puerta abierta del equipo de Hansi Flick de cara a preparar el duelo contra el Celta de Vigo del próximo domingo. Una prueba en toda regla para la entidad que preside Joan Laporta para comprobar que los accesos funcionan y poder disputar su primer partido a finales de noviembre.