Laporta pide a la selección española que «dosifique» a Lamine Yamal

Joan Laporta compareció ante los medios de comunicación sobre el césped del Camp Nou para celebrar el regreso del Barcelona a su nuevo estadio con un entrenamiento abierto para 23.000 personas. El presidente blaugrana también repasó la actualidad blaugrana y le pidió a la selección española que dosifique a Lamine Yamal durante este parón de selecciones.

«Siempre entiendo la llamada como un reconocimiento y Lamine es el mejor del mundo en su posición. Es normal que lo convoque, pero me gustaría que lo dosificase porque, además, España ya está prácticamente clasificada, creo que con un punto ya está. Pero no quiero condicionar ni entrar en polémicas. Entiendo que lo convoquen, es un reconocimiento», señaló Laporta sobre la convocatoria de Lamine Yamal con España.

Y es que la polémica está servida. Era un misterio saber si Lamine Yamal iba a entrar en esta lista o no. La lógica decía que sí, porque está apto para jugar y su nivel en Brujas el pasado miércoles fue brillante. Y así fue. Luis de la Fuente lo ha llamado para medirse a Georgia y Turquía. Cuenta con él.

Estas fueron las palabras de Luis de la Fuente este mismo viernes poco antes de que hablase el presidente culé sobre la convocatoria de Lamine Yamal: «Está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que está apto para jugar al fútbol. Estará aquí el tiempo que decidamos oportuno que esté. Tenemos que tener a los mejores jugadores. Está recuperando su mejor nivel. Lo celebramos».

Laporta valora el regreso al Camp Nou

Sobre la sensación de volver al Camp Nou: «Son muy buenas. No se me ha comunicado ninguna incidencia de momento. Tenemos el permiso de primera ocupación, cabrían 27.000 espectadores, pero esperamos a la 1B para que puedan entrar 45.000. Eso significaría todo el campo menos el Gol Norte».

«Estamos trabajando para, cuando tengamos la 1B, podamos jugar. Si nos la dan la semana que viene, podríamos hacer este partido. Pero jugaremos lo antes posible en base al permiso. Tenemos la obligación de trabajar con fechas», valoró el presidente blaugrana.

También opinó sobre el momento deportivo del Barcelona: «No me preocupa, pero estamos ocupados en mejorar día a día. Hansi tiene las ideas muy claras y forma parte de situaciones que se dan durante la temporada. Vamos segundos en Liga, esperamos hacer un buen partido en Vigo e intentar recortar puntos. Ahora toca el Chelsea en Champions… confiamos en este equipo y en nuestro entrenador. Recuperamos lesiones y jugadores que están jugando con molestias tienen un gran nivel. Estamos satisfechos del equipo, de cómo están trabajando».